"Drii Winter": Sepp Aschwanden über seinen Berlinale-Autfritt

Isenthal/Berlin Laienschauspieler Sepp Aschwanden an der Berlinale: «Es war ein eindrückliches Erlebnis in Berlin» Der Gitschener Bergbauer Sepp Aschwanden marschierte an der Berlinale über den roten Teppich. Der in Isenthal gedrehte Spielfilm «Drii Winter» erntete an der Weltpremiere lang anhaltenden Applaus. Josef Schuler Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Sepp Aschwanden bei der Pressekonferenz der Berlinale für den Film «Drii Winter» Bild: Clemens Bilan/EPA/ Keystone (Berlin, 14. Februar 2022)

«Ich würde wieder zusagen, den Bergbauer Alois zu spielen», meinte Sepp Aschwanden auf der zehnstündigen Bahnfahrt von Berlin zurück in den Kanton Uri. Ende 2019 hatte ihn Michael Koch in Gitschenen besucht. Damals brauchte er noch Bedenkzeit. Der Regisseur aber liess nicht locker. «Ihm gefiel Isenthal und Gitschenen. Und er brauchte einen abgelegenen Hof mit behornten Kühen und meinen Muni, auch einen bärtigen Bergbauern», meinte Sepp und schmunzelte. Er besprach das Vorhaben zuerst mit der Familie. Sein Angestellter, seine Frau und die gross gewordenen Kinder mussten einverstanden sein, wenn er viele Drehtage weg war. Sie stimmten zu. «Ich durfte dann den Bart nicht mehr schneiden», erinnerte sich Sepp Aschwanden.

Sepp Aschwanden kam das Augenwasser

Schauspielerin Michèle Brand und Schauspieler Simon Wisler bei der Premiere von «Drii Winter» in Berlin. Bild: Clemens Bilan/EPA

Anna (Michèle Brand) und Marco (Simon Wisler) leben in einem Bergdorf. Der breitschultrige Marco kommt der Liebe wegen zur anmutigen Anna ins Dorf. Sie ist Mutter, Wirtstochter und Briefträgerin. Er wird ein tüchtiger Knecht beim Bergbauern Alois (Josef Aschwanden), der anfänglich froh ist, ihn aber später wegen Krankheit nicht mehr brauchen kann. Anna ist im Dorf aufgewachsen und hat aus früherer Beziehung die kleine Julia. Trotz dörflicher Zweifler liebt und heiratet sie Marco. Doch kurz nach der Hochzeit wird ein Hirntumor diagnostiziert.

Regisseur Michael Koch. Clemens Bilan/EPA

In Michael Kochs Film verschmelzen Berglandschaft und menschliches Erleben auf respektvolle Weise. Nicht nur die Hauptdarsteller, auch die kleinen Rollen sind authentisch gespielt. Das Sozialdrama umkreist in formaler Konzentration und in epischen Einstellungen das tägliche Brauchtum, die Jahreszeiten und schicksalergeben das Leben. Die Jury zeichnete den Film an der Berlinale mit «Lobende Erwähnung» und als menschlicher Film aus. Sepp Aschwanden war bewegt. Es sei ihm Augenwasser gekommen, er habe sich gefühlt wie ein Olympiasieger.

Spektakuläre Wildheu-Szenen – es regnete wie aus Kübeln

Michael Koch sucht keine Idylle, vielmehr die Realität der Menschen.

«Ich fühlte mich wohl, konnte so spielen, wie ich bin»,

sagte Sepp Aschwanden, «Michael führte ohne Druck, ohne dass man viel merkte. Er spornte auch uns Laien an.»

Der Trailer zum Film «Drii Winter»:

Quelle: Youtube

Die spektakulärste Szene war auf der Kulm, beim Wildheuen in Mutlis Band, mit grandioser Sicht aufs Tal und den Vierwaldstättersee. Der Wetterbericht prognostizierte stürmischen Regen. «Am 10. August 2020 stiegen wir hoch, von der Musenalp zur Kulm, nicht ungefährlich», erklärt Sepp. Schon am Vortag mähten Wildheuer. In wenigen Stunden mussten alle Szenen ohne Unfall gedreht sein, wildmähen, rechen, eintragen, Pingel tragen. Die letzte Burde war grad gefasst, alles gedreht, dann fing es an, zu regnen wie aus Kübeln. Schnell floh man unter Blachen, die Instrumente und Kameras waren geschützt. Aus dem Hüttenfenster filmte man zum Schluss die Wetterszenen. Grosse Erleichterung.

Doch Sepp war hin- und hergerissen. Immer wieder schaute er tagsüber mit dem Spiegelrohr nach Gitschenen. Dort gab’s viel Arbeit und er konnte nicht helfen. Er hoffe, dass seine Familie das Heu rechtzeitig ins Trockene bringt. Es gelang und er war sehr erleichtert.

Sepp Aschwanden sorgte für Freude, Neugier und Respekt

«Für mich war es enorm wichtig, dass Sepp nach Berlin kommt», sagt Michael Koch an der Premiere. Sepps Ausstrahlung, auch seine Präsenz lösten an der Foto- und Pressekonferenz Freude, Neugier und Respekt aus, Sepp hatte keine Berührungsängste. Schliesslich stand er schon einmal beim SRF-Dokfilm «Wir Kinder aus dem Bergdorf Isenthal» und beim Wildheuerfilm auf Tele 1 vor der Kamera. Im Urner Isenthal, in Gitschenen, ist er seit Kindheit zu Hause. Nicht erst vor «Drii Winter», sondern vor 30 Jahren übernahm er das Bergheimet vom Vater. Auch dieser ist im Film kurz präsent, inzwischen verstorben – wie leider zwei weitere Nebendarsteller.

Sepp Aschwanden posiert an der Berlinale. Bild: Clemens Bilan/EPA/ Keystone (Berlin, 14. Februar 2022)

Sepp wuchs mit zehn Geschwistern auf der Alp auf, heiratete um die Jahrtausendwende Cornelia Bucher aus Winterthur, die er am Käserkurs in Seedorf kennen lernte. Bis auf den Jüngsten sind die Kinder ausser Haus; sie lernen und arbeiten in technischen Berufen und die Töchter sind in Ausbildung, alle kommen gern heim. Auch von Schicksal blieb die Familie nicht verschont.

2004 brannte das zuvor stilvoll renovierte Bauernhaus wegen eines Kühlschrankdefekts lichterloh, Sepp war nicht zu Hause. Seine Frau musste in der Not schnell die Kinder retten. Wegen Nebel konnte kein Helikopter fliegen. Die Dorffeuerwehr verhinderte ein schlimmeres Übergreifen des Brands. Man hilft sich, die Familie kam bei Nachbarn unter. Mit Dorf-, Nachbarschafts- und Familienhilfe meistert man Herausforderungen.

Auf dem Heimweg von Berlin in den Kanton Uri ging Sepp noch einiges durch den Kopf.

Der Isenthaler Josef Aschwanden posiert auf dem roten Teppich an der Berlinale in Berlin. Bild: Clemens Bilan/EPA

«Die vielen Kameras, aber auch der Einzug auf dem roten Teppich waren schon speziell»,

meinte Sepp,

«auch die Filmpremiere auf der grossen Leinwand hat mich sehr bewegt.»

