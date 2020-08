Isenthal: Das Wasserschloss ist kostbar und zerstörerisch zugleich

Der Alpenraum war immer mit dem Element Wasser verknüpft, nur wurde Wasser relativ spät industriell genutzt. In Isenthal wird die «weisse Kohle» seit 65 Jahren für die Elektrizitätsgewinnung produziert. Die Ausstellung zeigt, dass der politische Prozess eine Zerreissprobe war. Geplant war 1908 ein Wasserdruckstollen von Isenthal direkt in den Seelisbergersee, 1921 erhielt das EWA die Konzession zugesprochen. Doch der See erwies sich als undicht. Ein Jahrzehnt später freuten sich die Isenthaler, dass das Kraftwerk auf Gemeindeboden an der Isleten zu stehen kommen sollte, man erhoffte sich höhere Steuereinnahmen. Die unerfreuliche Überraschung folgte später. Denn 1952 wurde ein neues Projekt aufgelegt mit einer Zentrale in Bolzbach auf Seedorferboden. Isenthal gab sich mit einer Abfindungssumme zufrieden. 1955 wurde das 9,3 Millionen Franken teure EWA-Werk in den Betrieb genommen. Das Kleintalkraftwerk wurde erst 1959 eröffnet. (pd)