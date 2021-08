Uraufführung der Auftragskomposition Bann-Ruef auf Gitschenen

Isenthal Hommage ans Bergdorf: Auf Gitschenen ertönt ein ganz besonderer Betruf Das Trio Bann führte mit dem Trio Hermisegg und dem Betrufer Beat Burch «Bann-Ruef» auf. Das rund 50-minütige Auftragswerk hat Musiker Roland Dahinden komponiert, der auf Gitschenen seine Wahlheimat gefunden hat. Markus Zwyssig 30.08.2021, 05.00 Uhr

Auf Gitschenen wurde die Auftragskomposition Bann-Ruef uraufgeführt. Von links: Beat Burch, Roland Dahinden, Elena Bissig, Oski Bissig, Lara Bissig, Roland Schiltknecht und Gabriel Schiltknecht.



Bild: Markus Zwyssig (Isenthal, 28. August 2021)

Bei der Fahrt mit der Seilbahn hoch nach Gitschenen im Isental ist der Himmel wolkenverhangen. Oben angekommen sind die Temperaturen eher tief. Gespannt geht's mit einem kurzen Fussmarsch zur Betrufkapelle. Hier erwartet die Besucher ein besonderes Konzert. «Bann-Ruef» heisst die gut 50-minütige Komposition von Roland Dahinden. Er spielt sie zusammen im Trio Bann, mit dem Trio Hermisegg und dem Betrufer Beat Burch. Vor zwei Wochen, beim Musikfestival Alpentöne, war es Eduard Renners Kultbuch «Goldener Ring über Uri» und die Sage von der Teufelsbrücke, die Dahinden und sein erweitertes Ensemble inspirierten.



Auf Gitschenen ist nun eine Auftragskomposition entstanden, bei der der Betruf im Zentrum steht. Roland Dahinden hört ihn jeden Abend von der Alp Sulztal her. Das hat ihn inspiriert beim Schreiben ebenso wie die Bergwelt seiner Wahlheimat. Dahinden hat mit seiner Frau vor rund zehn Jahren auf Gitschenen ein Haus gebaut. Der Zuger Musikschaffende studierte Posaune und Komposition, arbeitete lange als Lehrer, Musiker und Komponist.

Isenthal feiert heuer zwei Jubiläen

Das zeitgenössische Jubiläumswerk ist eine Hommage an Isenthal. Das Bergdorf hat dieses Jahr gleich doppelt Grund zum Feiern, wie Josef Schuler, Gemeinderat und Mitglied der Kulturkommission, bei seiner Begrüssung in der Anfang der 1990er-Jahre gebauten Betrufkapelle festhält. 1621, also genau vor 400 Jahren, löste sich das Bergtal von Seedorf. Hauptgrund war der steinschlaggefährdete Weg nach Seedorf. Vor 200 Jahren baute dann das Dorf die stattliche Pfarrkirche am Dorfeingang. Schuler erklärt:

«Das war damals nur mit grosser ehrenamtlicher Arbeit der Talbewohner möglich.»

Die Musiker des Trios Bann lassen mit «Bann-Ruef» ganz besondere musikalische Landschaften entstehen. Roland Dahindens Alphorn- und Posaunenklänge verweben sich mit dem Hackbrettspiel von Roland Schiltknecht sowie dem Schlagzeug und dem polyfonischen Balafon-Spiel von Gabriel Schildknecht zu einem mystischen Klangnetz. Seit rund 30 Jahren spielt das Trio Bann zusammen, entsprechend gekonnt ist das Zusammenspiel. Gut eingefügt ins Ganze ist das Trio Hermisegg, eine heimische Familienkapelle aus dem Kleintal. Dazu gesellt sich der Betrufer Beat Burch. Der Älpler bewirtschaftet seit vielen Jahren das Sulztal, unweit von Gitschenen.

Die Betrufkapelle war der stimmige Ort für die Aufführung der über 50-minütigen Auftragskomposition von Roland Dahinden. Bild: Markus Zwyssig (Isenthal, 28. August 2021)

Roland Dahinden reizte es, eine Komposition mit professionellen Musikern und mit Isenthaler Musizierenden zu realisieren. Das Zusammenspiel ist gelungen und wird zu einer lieblichen Referenz an Gitschenen. Grosszügig unterstützt haben den «Bann-Ruef» die Landis & Gyr Stiftung, die UBS Kulturstiftung und die Annemarie-und-Eugen-Hotz-Stiftung.

Am Kilbiwochenende ist einiges los

Am Samstag besuchten neben den Isenthalerinnen und Isenthaler auch die Kulturkommissionen der Urner Gemeinden das Konzert. Sie trafen sich anschliessend zu einem Erfahrungsaustausch. Peter Gasser, Präsident der Isenthalter Kulturkommission, wies dabei auf das Kilbiwochenende vom 16. und 17. Oktober hin. Dieses steht im Mittelpunkt des Jubiläums. So gibt es einen Festgottesdienst, der mit der Uraufführung einer Komposition von Josef Gasser mit Blasmusik, Chor, Alphorn und Orgel umrahmt wird. Zudem stehen das Gemeindebuch «Isenthal-Geschichte und Gegenwart» sowie ferner die Jubiläumsausstellung zu 95 Bergheimen im Vordergrund.

Auch Musiker Roland Dahinden macht sich viele Gedanken über die Zukunft. «Die Abwanderung ist eine Gefahr für Randregionen. Aber es gibt auch Chancen», gab er sich überzeugt.

«Es braucht Menschen, die gemeinsam Projekte verwirklichen.»

Dadurch könne die vermeintliche Schwäche auch zu einer Stärke werden. Es brauche Initiativen von Einzelnen und das sei letztlich in New York nicht anders als in Altdorf oder auf Gitschenen. Kleine Dörfer oder Berggemeinschaften dürften nicht zu bescheiden sein. «Provinz findet nur im Kopf statt.»