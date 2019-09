Isenthal: Junglenker nach 15-Meter-Sturz ins Bachbett lebensbedrohlich verletzt Ein 19-jähriger Autofahrer hat auf der Isenthalerstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist von der Strasse abgekommen. Das Auto fuhr die steile Böschung hinunter und stürzte rund 15 Meter in den Isitaler Bach. Whrend sich der Lenker schwer verletzte, blieb sein 15-jähriger Beifahrer unverletzt.

Das Unfallauto blieb auf dem Dach im Isitaler Bach liegen. (Bild: Kapo Uri, 6. September 2019)

(zim/pd) Am Freitagabend, kurz nach 20.00 Uhr, fuhr ein Autolenker auf der Isenthalerstrasse vom Sportplatz herkommend Richtung Dorfkern von Isenthal. Im Bereich der Verzweigung Gubeli/Wyler geriet das Auto mit Urner Kontrollschildern aus bisher unbekannten Gründen rechts von der Strasse ab, wie die Kantonspolizei Uri am Sonntag mitteilte. Das Auto fuhr die steile Böschung hinunter und stürzte in der Folge unmittelbar vor der Schwybogenbrücke rund 15 Meter in den Isitaler Bach.

Der 19-jährige Autofahrer und sein 15-jähriger Beifahrer konnten das Auto selbständig verlassen. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde der Autofahrer lebensbedrohlich verletzt und in ein ausserkantonales Spital gebracht. Der Beifahrer blieb unverletzt, begab sich aber selbständig zur Kontrolle ins Kantonsspital Uri. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 5000 Franken.

Das Autowrack wurde durch eine private Transportunternehmung geborgen. Aus Sicherheitsgründen installierte die Chemiewehr eine Ölsperre im Isitaler Bach.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, die Feuerwehr Isenthal, die Chemiewehr Uri, das Amt für Umweltschutz, eine private Transportunternehmung und die Kantonspolizei Uri.