Ein Blick in den Alltag des Kaminfegers Herbert Odermatt

Isenthal Kaminfeger im Einsatz: «Ich bin gerne der Glücksbringer» Herbert Odermatt pflegt das Image des Kaminfegers. Am Isenthaler Handwerksmarkt möchte er seinen Kunden etwas zurückgeben. 22.09.2021, 13.41 Uhr

Das Bunteste an ihm ist sein gelbes Auto: Herbert Odermatt steigt aus mit schwarzem T-Shirt, Latzhose und Schuhen in derselben Farbe. Der Rücken der Handschuhe lässt noch etwas blau erahnen, aber auch sie haben die Farbe seiner Arbeit angenommen: schwarz. Spätestens beim Blick auf den Zylinder weiss jedes Kind, wer hier zur Arbeit schreitet – der Kaminfeger.

Darf beim Auftritt von Herbert Odermatt nicht fehlen: der Zylinder und das schwarze Outfit. Bild: Andrea Herger

Zielstrebig betritt Odermatt den Keller seiner Stammkunden und breitet seine Werkzeuge aus. Zuallererst belegt er aber den Boden mit Zeitungen, denn seine Arbeit soll keine Spuren hinterlassen – ausser Sauberkeit im Kamin und Heizkessel. Ein erster prüfender Blick in den kleinen Handspiegel, der den himmelwärts gerichteten Lichtkegel der Taschenlampe im Kamin einfängt, verrät dem Fachmann schon viel über dessen Zustand: «Die Steine sind leicht belegt, aber es ist kein Pech zu sehen. Da wurde gut gefeuert», so seine Einschätzung.

«An meinem Beruf mag ich die Abwechslung»

Sobald sein Staubsauger läuft, startet Herbert Odermatt den Akkuschrauber, der sein «Snappy» antreibt. Ganz oben sitzt ein rotierender Kopf aus Kunststofffäden, an welchem der Kaminfeger eine Verlängerung um die andere montiert, bis er zuoberst am Schornstein ankommt. «An meinem Beruf mag ich die Abwechslung. Im Schnitt habe ich jede Stunde einen anderen Arbeitsplatz. Hier die Routinearbeit an einer Holzheizung und erst heute Morgen durfte ich einen weissen Sandsteinofen in einer feudalen Wohnung reinigen», erzählt der 60-Jährige.

So mühelos wie den Wechsel von der kniffligen Kopf- zur reinen Handarbeit vollzieht er jetzt den Übergang zum Heizkessel. Rasch demontiert er die Bleche von der Innenseite und fährt hier mit der Reinigung fort. Odermatts Gurt und die Taschen seiner Latzhose fördern für jede Ecke und Fläche das richtige Werkzeug zu Tage, daneben rattert der Kompressor für seinen Nadelhammer und der Staubsauger fängt allen entstehenden Schmutz auf.

Der 60-Jährige schätzt die Abwechslung und den sozialen Kontakt bei seiner Arbeit als Kaminfeger. Bild: Andrea Herger

Dass der Obbürger seinen Traumberuf fand, hat er dem Zufall zu verdanken. Der Bauernsohn war etwas ratlos bei der Suche nach einer Schnupperlehre, als der Besuch des Kaminfegers bevorstand. «Auf Anraten meines Vaters begleitete ich diesen bei seiner Arbeit und von da an gab es für mich nichts mehr anderes», erinnert sich der «Wahl-Isenthaler».

Aus Rüge wird ein fester Bestandteil seines Auftritts

Auf seinen Zylinder angesprochen, erzählt Herbert Odermatt mit Genuss eine Anekdote aus seiner Ausbildung: «Ich war im zweiten Lehrjahr, als Paola und Kurt Felix heirateten. Obwohl ich als Lehrling noch keinen Zylinder hätte tragen dürfen, organisierte ich einen und ging diesem prominenten Paar Spalierstehen.» Die nachfolgende Rüge des Meister- und Gesellenverbandes motivierte ihn eher noch, diese traditionelle Kopfbedeckung künftig zum festen Bestandteil seines Auftritts zu machen. «Ja, das Bild als Glücksbringer mag und pflege ich gerne, gerade an Hochzeiten.» Der Zylinder wird ganz sicher auch am Isenthaler Handwerksmarkt Teil von Odermatts Auftritt, wenn er nämlich seiner Kundschaft Kaffee ausschenkt. Oder wie er sagt, «wenn ich meinen Kunden etwas zurückgeben kann». Nebst vielen interessanten Gesprächen über sein traditionelles Handwerk knüpft der Berufsmann ganz nebenbei auch wertvolle Kontakte und neue Geschäftsbeziehungen. (pd/RIN)

Der Isenthaler Handwerksmarkt findet am Sonntag, 26. September, von 10 bis 17 Uhr statt. Der Markt findet nur bei schönem Wetter statt, der Alpabzug wurde abgesagt. Eine allfällige wetterbedingte Absage wird ab Freitag, 24. September, unter www.isenthal.ch publiziert. Es wird die Anreise mit dem Postauto empfohlen. Ausserdem empfehlen die Organisatoren die Alpenwanderung via Klewenalp-Gitschenen ins Isenthal. Ein Kombi-Ticket inklusive Postauto und Schiff zurück nach Beckenried ist ab 32 Franken an der Talstation der Klewenalp-Bahn erhältlich. Der Sessellift Chälen ist am Sonntag in Betrieb.