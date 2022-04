Tourismusverein Isenthal lanciert Sagenweg und Seilbahnpass

Isenthal Verein Tourismus Isenthal bringt Sagenweg und Seilbahnpass Die 15. Generalversammlung des Tourismusvereins zeigt ein vielfältiges und engagiertes Schaffen auf, unter anderem mit einem «Leiterä-Rännä» sowie einem publikumswirksamen Seilbähnli-Fotowettbewerb. 08.04.2022, 16.35 Uhr

Gruppenbild des Vorstands, von links: Andrea Herger, Andreas Arnold, Renate Gasser, Bruno Imholz, Edith Gisler, Ruedi Bissig und Cornelia Aschwanden. Bilder: PD/Josef Schuler

Zwei Jahre hatte Ruedi Bissig die Mitglieder des Tourismusvereins Isenthal nicht mehr persönlich an der Generalversammlung begrüssen dürfen, nun war es endlich wieder so weit. Trotz touristisch schwieriger Zeiten war fleissig gearbeitet worden und der Vorstand hatte einige Projekte vorzustellen. So wird in diesem Frühling der Wanderweg über das Schartihöreli verbessert und mit Rastplätzen aufgewertet. Das Entdecken und Erleben von Urner Sagen sowie ein Foto-Hotspot sollen dem Weg zusätzliche Attraktivität verleihen. Nicht ganz ernst gemeint, erwähnte Bissig einen solchen «Insta-Spot» aus Tokio als Vorbild, der täglich bis zu 30’000 Personen anlocke.