Isenthal Wenn der Pistenbully per Luftpost kommt Das Skigebiet Gitschenen hat ein neues Pistenfahrzeug erhalten. Ein Kamov-Transporthelikopter war nötig, um es von der Talstation ins Skigebiet zu transportieren. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 29.10.2021, 16.16 Uhr

Ein Kamov-Transportheli bringt einen neuen Pistenbully ins Skigebiet Gitschenen. Bild: PD

Im Isental gab es am Mittwoch über die Mittagszeit ein nicht alltägliches Transportspektakel zu sehen. Allerdings wurden einige, die bei der Aktion gerne dabei gewesen wären, auf dem falschen Fuss erwischt: Weil die Kamov-Crew einen im Mittelland geplanten Schwertransport aufgrund des Nebels verschieben musste, wurde der Einsatz im Urnerland kurzfristig vorgezogen. Dadurch ging er rund anderthalb Stunden früher über die Bühne, als ursprünglich angekündigt. So konnte das Ganze bei besten Sichtbedingungen über die Bühne gebracht werden.

Die Maximallast fast ausgereizt

Beim Auftritt im Isental musste der kraftstrotzende Kamov alle seine Muskeln spielen lassen. Es galt, einen Pistenbully ab der Talstation Gitschenen ins oberhalb gelegene Skigebiet zu transportieren. Pirmin Bissig, Präsident der Skiliftgenossenschaft Gitschenen, freute sich:

«Dank der perfekten Vorbereitung ist alles wie am Schnürchen verlaufen. Nach rund 20 bis 25 Minuten war die Aktion abgeschlossen.»

Um das Gewicht der Last zu verringern, wurden am Pistenbully verschiedene Teile abmontiert, darunter die Raupen, die Räder und auch die Seilwinde. Dadurch konnte das Gewicht des Haupttransports auf 4,7 Tonnen gesenkt werden. Der eingesetzte Kamov verfügt über eine Maximalkapazität von 5 Tonnen. Vom Hubschrauber-Unternehmen Heliswiss International standen bei diesem kniffligen Transport sieben Mitarbeiter im Einsatz. Zusätzlich stellte die Skiliftgenossenschaft noch sechs Helfer.

Schon der Weg zur Talstation war eine Herausforderung

Der Pistenbully wurde bereits am Freitag mit einem Tieflader zur Talstation der Seilbahn befördert. Auch dies war eine recht aufwendige Aktion. In den Kurven und auch beim Nadelöhr im Dorf Isenthal wurde es zum Teil sehr eng, und es brauchte viel Fingerspitzengefühl des Chauffeurs. Mit dem Pistenfahrzeug direkt hinauf ins Skigebiet zu fahren, wäre nicht möglich gewesen, weil der Wanderweg viel zu eng ist. So blieb nur noch der Luftweg.

«Der Helitransport kostet uns rund 10'000 Franken», verriet Bissig, und er fügte noch an: «Dieser Betrag beinhaltet auch den Transport des nun ausgemusterten alten Pistenfahrzeugs nach unten.» Beim neuen Pistenbully BP 400 mit Baujahr 2009 handelt es sich wie schon beim Vorgängermodell, das neun Saisons im Einsatz war, um ein allerdings vollständig revidiertes Occasions-Pistenfahrzeug, wobei viele Verschleissteile ersetzt wurden. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf rund 155'000 Franken. Zuvor präparierte diese Maschine die Pisten im Skigebiet Saas Fee/Saas Almagell.

Saison startet meist anfangs Dezember

Bissig hofft jetzt, dass der neu angeschaffte Pistenbully schon bald Arbeit bekommt beziehungsweise im Skigebiet im Verlaufe der nächsten Wochen genügend Schnee fällt. Er betonte: «In der Regel können wir die Skisaison jeweils um den 10. Dezember herum lancieren. Das ist genug früh für uns.»

Die letzte Saison beurteilte er im Rückblick als eher mittelmässig. Zunächst fehlte die weisse Pracht und dann kamen auch noch die Einschränkungen durch die Coronapandemie hinzu. Unter anderem durfte die Seilbahn eine Zeit lang nur fünf Fahrgäste pro Fahrt transportieren. Eigentlich hätte die Skiliftgenossenschaft im Winter 2020/21 das 50-jährige Bestehen des Skigebiets feiern können. Aber wegen Corona waren keine Festivitäten möglich. Dafür wurde eine Festschrift beziehungsweise eine Chronik über die Geschichte des Skilifts Gitschenen herausgegeben. Vor einigen Jahren schaffte das auf einer Höhe zwischen 1400 und 1600 Meter gelegene kleine Skigebiet eine Schneekanone an, um neuralgische Stellen zu beschneien. Diese wird nach wie vor sporadisch eingesetzt.

