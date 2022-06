Isenthal Zauberhüte, Nagelbretter und Tanzbänder: Die Schulkinder bereiten sich auf ihre Zirkusvorstellung vor Drei Zirkusaufführungen stehen am Wochenende bei den Schülerinnen und Schülern aus Isenthal an. Bei den Vorbereitungen erhalten sie professionelle Unterstützung. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Man kann es nicht übersehen, das blaue Zirkuszelt vor dem Schulhaus auf dem Isenthaler Dorfplatz.

Circus Luna im Isenthal: Schulleiter Andy Huwyler vor dem Zirkuszelt. Bild: Manuel Kaufmann (Isenthal, 30. Mai 2022)

Die 80 Sitzplätze, die das Zelt bietet, werden am Wochenende sehr gut besetzt sein. In drei fast ausgebuchten Vorstellungen werden dann die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Isenthal als Akrobaten, Clowns, Zauberer, Fakirkünstlerinnen oder Dompteuren versuchen, ihr Publikum vom Stuhl zu hauen. Damit dies gelingt, wird die ganze Woche fleissig geübt.

In der Turnhalle haben sich die Akrobatinnen und Akrobaten versammelt, um Kunststücke zu üben. In der Ecke stehen zwei grosse Leitern, auf dem Boden verteilt liegen Turnmatten. In der Hallenmitte stehen Anja, Lorena und Jenny. Mit farbigen Tanzbändern arbeiten sie an einer Choreografie für ihren Auftritt.

Anja, Lorena und Jenny üben sich in der Akrobatik. Bild: Manuel Kaufmann (Isenthal, 30. Mai 2022)

Was sich die Kinder sonst noch einfallen lassen mit dem verfügbaren Material? Die Besucherinnen und Besucher dürfen gespannt sein.

Circus Luna Circus Luna bietet seit über 14 Jahren Zirkuswochen für Schulen, Heime, Vereine und Firmen. Das Team besteht aus unabhängigen und selbstständigen Zirkus- und Theaterleuten mit einer Ausbildung als Zirkuspädagogen. Sie begleiten die Zirkuswochen und helfen bei der Organisation und der Durchführung. Insgesamt hat Circus Luna schon über 400 Projekte auf die Beine gestellt.

Zirkuspädagoge Nicolas Taraud unterstützt das Lehrerteam und die Schülerinnen und Schüler. Bild: Manuel Kaufmann (Isenthal, 30. Mai 2022)

«Ein Clown muss nicht immer lustig sein»

In einem Zirkus dürfen Clowns natürlich nicht fehlen. Eine Gruppe mit Kindern aus allen Stufen hat sich dafür entschieden, das Publikum so zu unterhalten. Die Gruppe ist gerade dabei, sich mit Bewegungsübungen locker zu machen. Zirkuspädagoge Nicolas Taraud arbeitet beim Circus Luna und begleitet regelmässig Schulprojekte. Er erklärt: «Das Ziel des Clowns ist es, seine Emotionen mit dem Publikum zu teilen. Das muss nicht immer lustig sein.» Er zeige den Kindern Tricks und helfe ihnen mit klassischen Clownnummern, wenn sie das wollen. «Die Schülerinnen und Schüler sind aber völlig frei darin, was sie als Clowns machen wollen.»

Mit Auflockerungsübungen bereiten sich diese Kinder auf ihre Auftritte als Clowns vor. Bild: Manuel Kaufmann (Isenthal, 30. Mai 2022)

Tricks zeigt Nicolas Taraud den Kindern auch in der Zauberei. So richtig ins Staunen kommen die Kinder aber nicht. Schliesslich durchschauen sie die Tricks natürlich gleich. Nun gilt es für die Kinder, die Tricks bis am Wochenende so gut zu üben, dass wenigstens sie die «Oh» und «Ah» ihres Publikums ernten können. Die Zauberhüte stehen schon bereit.

Der Zirkuspädagoge Nicolas Taraud führt den Schülerinnen und Schülern einen Zaubertrick vor. Bild: Manuel Kaufmann (Isenthal, 30. Mai 2022)

«Kultürwuchä Isithal» nutzt das verfügbare Zelt Im Zirkuszelt finden neben dem Schulzirkus weitere Veranstaltungen im Rahmen der «Kultürwuchä Isithal» statt. Bereits am Montag eröffnete die Musikgesellschaft Isenthal die Woche mit einem Konzert. Der Dienstagabend stand unter dem Titel «Dinner mit Kopfsache». Die weiteren Programmpunkte sind der Urner Sagenabend mit Walter Sigi Arnold und Beat Föllmi am Mittwoch ab 20 Uhr, der Volksmusik-Abend mit der Kapelle Waschächt am Donnerstag, der Märlinachmittag mit Daniela Gröbli am Freitag ab 15 Uhr und am Samstagabend ab 20 Uhr der Krimiabend «Isenthal kriminal» mit Vorlesungen verschiedener Krimiautoren. Weitere Informationen gibt es unter www.urirotstock.ch.

Kinder schrecken vor Nagelbrett nicht zurück

Ein Zimmer weiter proben die Fakirkünstlerinnen und Fakirkünstler. Die sechs Kinder sitzen in einem Halbkreis, vor ihnen ein Nagelbrett. «Ihr werdet jetzt aber nicht über diese Nägel laufen, oder?», sagt der erstaunte Besucher. Die Kinder lachen nur. Ohne mit der Wimper zu zucken, steigt ein Kind nach dem anderen auf das Brett. Alle führen auf dem Brett ein Kunststück vor, das weit spektakulärer ist, als das einfache Begehen der Nägel. So legt sich Schüler Remo beispielsweise gleich mit dem Bauch auf das Nagelbrett.

Schüler Remo gewährt einen ersten Einblick in die Fakirkunst. Bild: Manuel Kaufmann (Isenthal, 30. Mai 2022)

Bei dem Projekt machen alle Schulkinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse mit. Dass Gross und Klein zusammenarbeiten, ist an der Schule Isenthal nichts Aussergewöhnliches. In der 40 Schülerinnen und Schüler umfassenden Schule werden alle Kinder vom Kindergarten bis zur 2. Klasse und alle Kinder von der 3. bis zur 6. Klasse gemeinsam unterrichtet.

