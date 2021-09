Seelisberg und Isenthal gehören nun zur "Wiege der Schweiz"

Isenthal/Seelisberg Tourismusregion Klewenalp ist neue Partnerin der «Wiege der Schweiz» Der interkantonale Erlebnisraum wird erweitert. Neu zählt die Tourismusregion Klewenalp dazu, der auch die Urner Gemeinden Seelisberg und Isenthal angehören. 28.09.2021, 13.44 Uhr

Karin Gaiser Aschwanden, Geschäftsführerin Verein Tourismusregion Klewenalp, nimmt Einsitz im Projektteam und wird von Maurus Stöckli, Geschäftsführer Uri Tourismus und Projektleiter Wiege der Schweiz, begrüsst. Bild: PD

Nebst den bestehenden Trägern Schwyz Tourismus, Erlebnisregion Mythen und Uri Tourismus wird der Verein Tourismusregion Klewenalp per 1. Januar 2022 Projektpartner der «Wiege der Schweiz». Die Region Klewenalp-Vierwaldstättersee deckt die beiden Urner Gemeinden Isenthal und Seelisberg sowie die vier Nidwaldner Gemeinden Emmetten, Beckenried, Buochs und Ennetbürgen ab und «ergänzt damit den historischen Erlebnisraum ‹Wiege der Schweiz› perfekt», wie es in einer Mitteilung der gleichnamigen IG heisst. Der Vierwaldstättersee und die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee würden die ideale Verkehrsanbindung an viele attraktive Tourismusangebote im erweiterten Erlebnisraum bieten.