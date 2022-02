Von Arolla Pine zur Isen AG: Sawiris Umweg zu den Marina-Plänen

Isleten Von Arolla Pine zur Isen AG: Rätsel um Sawiris' Umweg zum Cheddite-Kauf gelöst Seit der Kauf des Cheddite-Areals unter Dach und Fach ist, tritt Samih Sawiris mit der Isen AG auf. Die Firma hat jedoch bereits eine längere Geschichte. Projektleiter Isidor Baumann klärt auf. Carmen Epp Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Samih Sawiris plant an der Isleten ein Tourismusprojekt. Seit der Medienmitteilung zur Infoveranstaltung vom 6. April ist auch klar, unter welchem Firmennamen das Projekt lanciert wird: die Isen AG.

Mit dem Kauf des Geländes der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite auf der Halbinsel Isleten hat Samih Sawiris auch seine Firma umbenannt. Bild: Urs Flueeler / Keystone (10. Februar 2022)

Seit November 2013 im Handelsregister eingetragen

Ein Blick ins Handelsregister zeigt: Die Isen AG ist nicht etwa eine neu eingetragene Firma, sondern wurde bereits im November 2013 gegründet. Damals allerdings unter einem anderen Namen: Arolla Pine AG. Und mit anderem Zweck, wie aus dem damaligen Handelsregistereintrag hervorgeht: «Die Gesellschaft bezweckt Design, Produktion und Vermarktung von Handel mit Bekleidung, Textilien, Lederwaren, Interieurs und Accessoires aller Art.» Die einzige Verbindung zu Samih Sawiris war die Adresse: c/o Andermatt Swiss Alps AG in Andermatt.

Fünf Wochen später wurde der Name und der Zweck der Firma geändert: Aus der Arolla Pine AG wurde die Arolla Pine Holding AG, und als Zweck wird der Erwerb, die Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere im Gebiet der Industrie, des Handels, der Konsumgüterbranche sowie im Dienstleistungsbereich angegeben.

Am 14. Dezember 2021 folgte schliesslich die Statutenänderung hin zum Status Quo. Der Name der Firma wurde von Arolla Pine Holding AG zu «Isen AG» geändert und der Sitz von Andermatt nach Bauen verlegt. Ausserdem wird Samih Sawiris als Präsident und Isidor Baumann und Carmen Frigerio als Mitglieder des Verwaltungsrats eingetragen und der Firmenzweck so geändert, wie er auch auf der gleichnamigen Webseite der Firma beschrieben wird: die Entwicklung, der Bau und der Betrieb von Tourismusarealen am Urnersee.

Der Isentalerbach am Gelände der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite auf der Halbinsel Isleten. Geht es nach Sawiris, soll hier eine Marina entstehen. Bild: Urs Flueeler / Keystone (10. Februar 2022)

Mit der Arolla Pine Holding AG in die Verkaufsverhandlungen

Was hat es mit diesem Wechsel auf sich? Und wieso hat Sawiris für sein Vorhaben nicht eine eigene Gesellschaft gegründet? Gemäss Projektleiter Isidor Baumann ist der Zusammenhang «zwar schwierig zu erklären, aber relativ logisch»: Die Arolla Pine AG sei ursprünglich gegründet worden für private Geschäftsvorhaben von Sawiris, die nicht mit dem Andermatt Swiss Alps Projekt in Zusammenhang stehen. So betrieb die Gesellschaft etwa eine Boutique in Andermatt. Der Laden hat vor zwei Jahren den Betrieb eingestellt, die Firma dahinter aber blieb bestehen.

Als Sawiris in die Verhandlung ging um den Erwerb des Cheddite-Areals, habe er eine rein privat gehaltene Eignerstruktur gebraucht, erklärt Isidor Baumann. «Dafür hat er die damals nicht mehr betriebstätige Arolla Pine Holding AG verwendet.» Als der Kauf des Areals schliesslich besiegelt war, habe man schliesslich auch die Firma entsprechend verändert.

«Sawiris wollte, dass die Firma dort angesiedelt ist, wo die mögliche Investition stattfindet und der Name einen Bezug zur Region hat»

, erklärt Isidor Baumann die Änderung des Namens, des Domizils und des Firmenzwecks Mitte Dezember.

Mitarbeiter wurden übernommen

Auf der Webseite der Isen AG ist neben den Mitgliedern des Verwaltungsrats auch der Standortleiter aufgeführt: Markus Sigrist. Wer meint, der Betriebsleiter der Sprengstofffabrik Cheddite AG werde dereinst Touristen am Bootshafen empfangen, irrt.

Markus Sigrist, Geschäftsführer der Sprengstofffabrik Cheddite. Bild: Lucien Rahm

Der inzwischen 62-jährige Doktor in Chemie wird voraussichtlich Mitte 2023 pensioniert. Bis dahin behält er dieselben Aufgaben und Verantwortungen auf dem Areal an der Isleten wie bis anhin. «Ausserdem schliessen wir nicht aus, dass er auch über die Pensionierung hinaus für die Isen AG im Einsatz stehen wird», sagt Isidor Baumann.

«Zumal der Betrieb beziehungsweise das Areal mittelfristig unverändert weitergeführt wird und noch nicht absehbar ist, bis wann das so bleibt.»

Das gelte auch für die anderen fünf verbliebenen Mitarbeiter der Sprengstofffabrik Cheddite, welche die Isen AG mit dem Kauf des Areals übernommen hat.

