Urner Forstbetriebe schliessen 2021 mit positifem Ergebnis ab

Kontroverse Alles nur faule Kiffer? Studierende fordern von der Uni Luzern eine Reaktion auf die umstrittenen Aussagen einer Dozentin

Andrea Franc, Dozentin an der Universität, sorgt mit kontroversen Äusserungen zu Studierenden für Furore. Der Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in Luzern hält nun dagegen. Und in der Studierendenschaft rumort es.