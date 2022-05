Jahreskonzert Feldmusik Altdorf geht der Quintessenz der Musik auf den Grund Am Sonntag ist das Jahreskonzert «Quintessenza» der Femu Altdorf im Theater Uri zu hören. 18.05.2022, 11.49 Uhr

Mit dem diesjährigen Jahreskonzert vom Sonntag, 22. Mai, im Theater Uri widmet sich die Feldmusik (Femu) Altdorf unter der Leitung ihres Dirigenten Yannick Trares den essenziellen Klängen der Blasmusik. Hauptwerk und Namensgeber des Konzerts ist das Stück «La Quintessenza» von Johan de Meij. Der niederländische Komponist legt den Fokus in seiner Komposition auf ein Fünf-Noten-Motiv, «mit welchem er in zahlreichen Varianten versucht, die Quintessenz, das Wesentliche der Musik, hervorzubringen», schreibt die Femu in ihrer Mitteilung. Das Stück ist zudem eines der beiden Werke, welches die Feldmusik am Urner Blasmusikfestival vom 4. Juni 2022 in Altdorf aufführen wird.

Die Feldmusik Altdorf beim Probeweekend in Altdorf. Bild: PD

Klassisch und romantisch wird es mit dem Stück «Ouvertüre in Es-Dur» vom Schweizer Komponisten Stephan Jaeggi. Dieser hatte einen ausgeprägten Sinn für die Melodik und gilt noch heute als einer der bedeutendsten Blasmusikkomponisten der Schweiz, so die Femu. Abgerundet wird der Konzertabend unter anderem mit jazzigen Melodien in «Blues For A Killed Kat» von Jack End und bekannten Evergreens aus «Tatort», «Derrick» und «Ein Fall für zwei» im Stück «Crime Time».

«Die beste Entschädigung für die intensive Probearbeit»

Die Vorbereitungen zum Jahreskonzert laufen seit rund einem halben Jahr. Beim Probeweekend Mitte März haben die Musikantinnen und Musikanten mit Registerleitern aus der ganzen Schweiz intensiv geprobt und am nötigen Feinschliff gearbeitet. Doch nicht nur in musikalischer, sondern auch organisatorischer Hinsicht steckt viel Arbeit hinter dem Projekt. So haben die Mitglieder des Vorstands und der Musikkommission zahlreiche Stunden in die Konzeptionierung, Planung und Sponsorensuche investiert. Die Femu freut sich auf viele Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, denn dies sei für die Mitglieder immer «die beste Entschädigung für die intensive Probearbeit». (pd/RIN)

Das Jahreskonzert «Quintessenza» der Femu Altdorf findet am Sonntag, 22. Mai 2022, um 17.00 Uhr im Theater Uri in Altdorf statt. Der Eintritt ist frei (Türkollekte).