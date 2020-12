interview zum Jahresende Urner Landammann Urban Camenzind: «Mir fehlen die Leute» Der Urner Landammann hält Rückschau auf ein bewegtes Jahr. Ein Gespräch über Frauen in der Regierung, die West-Ost-Verbindung, die Kantonalbank – und Corona. Florian Arnold 30.12.2020, 05.00 Uhr

Urban Camenzind, worüber würden wir uns zum Jahresende unterhalten, wenn es Corona nicht gegeben hätte?

Die Urner Wirtschaft war bis im Februar auf sehr gutem Weg. Die Firmen hatten die Hände voll Arbeit. Und uns ging es finanziell nicht schlecht. Politisch sind wir in eine neue Legislatur gestartet, wir haben ein fortschrittliches Regierungsprogramm zusammengestellt, das dabei hilft, die neue Regierung zu bündeln. Die Dynamik hat sich verändert, aber ich habe einen guten Eindruck.

Landammann Urban Camenzind, hier vor der Kantonsbahnhof-Baustelle in Altdorf, glaubt, dass Uri den Schwung von der Zeit vor Corona wieder aufnehmen kann. Bild: Urs Hanhart

Aber es wird ohne eine Frau politisiert.

Die Unterstellung, wir würden nicht an Gleichberechtigung denken, entspricht nicht der Wahrheit. In der heutigen Zeit ist man auch als Mann auf solche Themen sensibilisiert. Letztlich war es der Volkswille. Regierungsrat wird man nicht ein halbes Jahr vor den Wahlen. Das zeigt die Wahl von Christian Arnold und Daniel Furrer, die seit Jahren Politik machen. Man muss vorne hinstehen wollen und das haben die beiden gemacht.

Es ist das Jahr, in dem Sie Landammann wurden. Sind Sie insgeheim froh, dass viele Repräsentationstermine gestrichen wurden?

Es tönt fast schon kitschig, aber mir fehlen die Leute. Als Volkswirtschaftsdirektor hatte ich immer engen Kontakt zur Wirtschaft und der Bevölkerung. Unser System lebt davon, dass wir miteinander reden. Nach zehn Monaten sollte man wieder vermehrt persönlich diskutieren können, das ist übers Internet nicht möglich. Im Persönlichen kann man Probleme direkt aus dem Weg schaffen. Es war für mich zudem eine grosse Enttäuschung, dass ich die Landammannfeier absagen musste.

Womit wir direkt im Coronathema sind. Hat der Regierungsrat in der Krise alles richtig gemacht?

Wir haben uns mehr oder weniger an die Bundesvorgaben gehalten. Der Bund hat den Takt vorgegeben und wir haben allenfalls nachgebessert. Das war für Uri das Richtige. Bei dieser Krankheit ist das grosse Problem, dass man nach wie vor nicht weiss, wo die Ansteckungen genau passieren. Das macht die Sache so schwierig. Wir fällen Entscheide, für die wir eigentlich zu wenig Grundlagen haben. Im Monatstakt werden wir von Entwicklungen überrascht, die wir uns vorher niemals vorstellen konnten. Ich sagte, es dürfe keine zweite Welle geben, und dass man die Skibetriebe keinesfalls schliessen dürfe. Heute sieht es anders aus. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich gerne politisiere. Die Glaubwürdigkeit leidet. Die Alternative lautet höchstens, alles dichtzumachen, aber die Schweiz ist kein Polizeistaat und wir haben ein gutes Gesundheitssystem, das unsere Versorgung sicherstellt. Trotzdem machen wir für die einen zu viel und für die anderen zu wenig.

So kam es ausgerechnet in Uri zu einer Anti-Masken-Demonstration. Was ging Ihnen durch den Kopf?

Im ersten Moment hatte ich kein Verständnis dafür. Aber auch das sind unsere Leute, man muss auch sie anhören und versuchen, ihre Ideen und Gedanken zu verstehen. Das gehört zu unserer Demokratie. Sie zweifeln die Wissenschaftlichkeit von vielen Dingen an. Aber man muss kein Wissenschafter sein, um zu merken, dass nun mehr Leute sterben und die Spitäler voll sind. Deshalb haben wir den Argumenten der Gegner weniger Gewicht geschenkt.

Kritik gab es auch dafür, dass Sie ein Ausgehverbot für über 65-Jährige ausgesprochen haben.

Wir haben damit nichts Illegales gemacht. Ausser bei Anwälten und einigen Auswärtigen hatten wir eine gute Zustimmung dafür. Aber wir haben zu wenig über die Kantonsgrenze hinaus gedacht. In Zürich etwa hätte ein solches Verbot zu einem Sicherheitsproblem geführt. Rückblickend haben wir wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen, denn wenn Uri in der «Tagesschau» kommt, ist das selten ein gutes Zeichen.

Und wie waren die Rückmeldungen aus der Urner Wirtschaft?

Die Wirtschaft hat eingesehen, dass es Massnahmen braucht, und teilweise auch eine harte Durchsetzung dieser Massnahmen gefordert. Aber wenn ein Handwerksbetrieb beinahe die ganze Belegschaft in Quarantäne schicken muss, gibt das natürlich negative Rückmeldungen. Aber, obwohl ich dachte, dass wir in eine wirtschaftliche Katastrophe hineinlaufen, erging es der Urner Wirtschaft erstaunlich gut. Die Unternehmen hatten Reserven, die sie eingesetzt haben, und sie haben sich den Umständen angepasst. Was die Hilfe angeht, hat der Bund sehr pragmatisch und schnell reagiert.

Reicht die Hilfe etwa für die Gastrobranche aus?

Der Bund hat die Beiträge für die Härtefälle aufgestockt. Allerdings ist das Hauptkriterium eine Umsatzeinbusse von mindestens 40 Prozent. Da sehr viele Betriebe einen guten Sommer hatten, dürfte es für manche schwierig werden, dieses Kriterium zu erreichen. Zudem müssen wir auch schauen, dass wir nicht jene bestrafen, die mit einem neuen Unternehmen gestartet sind und im letzten Jahr noch keinen hohen Umsatz hatten.

Glauben Sie, dass man gestärkt aus der Krise kommt?

Diese Hoffnung habe ich. Wir haben uns in einer Hochkonjunktur befunden und es besteht die Chance, nachher an diesem Ausgangspunkt weiterzumachen. Was alles durch Corona kaputtging, ist jetzt noch nicht abzuschätzen. Grosse Hoffnung habe ich in die Impfung. Im kommenden Sommer möchten wir dadurch in den Aufräummodus der Coronakrise kommen.

Neben Corona war die West-Ost-Verbindung ein heisses politisches Thema dieses Jahr. Wieso gibt es so viel Widerstand gegen ein demokratisch bewilligtes Projekt?

Für mich geht es dabei nicht nur um Demokratie, sondern auch um Rechtsstaatlichkeit. Für die WOV wurde ein ordentliches Verfahren durchgeführt vom Richtplan bis zu den Beschwerden, von denen die letzten noch hängig sind. Im Rahmen dieses rechtlichen Wegs bestand genügend Möglichkeit, sich einzubringen. Das ist nun vorbei. Mit den Vorstössen und der Volksinitiative hinterfragt man nun das Verfahren und rüttelt so an den Grundfesten unseres Demokratie- und Rechtssystems. Vor diesem Hintergrund wäre ein Projekt wie das Resort in Andermatt niemals möglich gewesen. Man hat lange geplant, aber hatte nach Abschluss der Verfahren Gewissheit, dass das Projekt auch ausgeführt werden kann.

Keine Selbstkritik?

Auch im Landrat wurde festgehalten, dass der Regierungsrat verfahrenstechnisch nichts falsch gemacht hat. Klar wird man nochmals miteinander sprechen, aber die Frage ist, welche Schlüsse man daraus zieht. Denn es kann nicht sein, dass man ein ordentliches Verfahren über den Haufen wirft.

Ein heisses Eisen ist auch die Ruag, die sich weiter aus Uri zurückzieht. Sie warfen ihr Misswirtschaft vor.

Es war an der Zeit, Klartext zu sprechen. Die Ruag existiert nicht mehr richtig in Uri, verfügt aber über Land, das ihr vom Kanton vor über 100 Jahren zur Verfügung gestellt wurde. Über die Landpreise werden wir noch vermehrt diskutieren.

Zur UKB: Der Kanton zieht als Mieter in die ehemaligen Räumlichkeiten. Das tönt nach Planwirtschaft.

Es ehrt uns, dass man uns so viel Weitsicht zutraut. Die UKB hätte sich eine solche Zusage schon viel früher erhofft, wir haben dieses Geschäft aber zuerst im Detail abgeklärt und aufgrund von genauen Grundlagen entschieden.

Viele bezeichnen 2020 als Jahr zum Vergessen. Wird nächstes Jahr besser?

Es war ein mühsames und strenges Jahr, in dem alles Positive überlagert wurde. Im kommenden Jahr müssen wir in den Modus vor Corona kommen. Ich hoffe, dass wir nicht mehr im Wochentakt an neuen Coronaverordnungen arbeiten müssen, sondern Impulse für die Zukunft setzen. Die Ausgangslage mit Andermatt, aber auch Göschenen ist gut und vielleicht kommen wir am Axen einen Schritt weiter. Besonders freuen dürfen wir uns auf die Eröffnung des Kantonsbahnhofs, wodurch Uri ans internationale Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen wird. Ich bin positiv gestimmt.