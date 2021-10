Interview Darum ist die James-Bond-Tankstelle in Andermatt erhaltenswert James-Bond-Fans möchten, dass die Tankstelle Aurora in Andermatt erhalten bleibt. Das Fotosujet dürfte aber bald Geschichte sein, weil ein Neubau geplant ist. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 19.10.2021, 16.30 Uhr

Die ehemalige James-Bond-Tankstelle Aurora ist immer noch ein beliebtes Fotosujet. Auch Markus Hartmann, Präsident des James Bond Clubs Schweiz, posiert gerne für ein Bild. Bild: PD

Die ehemalige James-Bond-Tankstelle Aurora in Andermatt soll verschwinden und einem Neubau weichen. Vor fast 60 Jahren wurde sie zur wohl berühmtesten Tankstelle der Schweiz: 1964 legte Sean Connery im Bond-Film Goldfinger mit seinem Aston Martin an genau dieser Tankstelle in Andermatt einen kurzen Zwischenhalt ein. Noch heute ist sie bei James-Bond-Fans als Fotosujet sehr beliebt. Dass es diese Tankstelle bald nicht mehr geben soll, daran haben die James-Bond-Fans gar keine Freude. Markus Hartmann, Präsident des James Bond Clubs Schweiz, sagt, weshalb die Tankstelle erhaltenswert ist.

Markus Hartmann, was unternimmt der Club konkret, damit ein Abriss doch noch verhindert werden kann?

Persönlich stehen wir vom James Bond Club Schweiz nicht in direktem Kontakt mit den Behörden.

Haben Sie dies denn nicht versucht?

Wir haben dies in den vergangenen Jahren sogar mehrere Male versucht. In der Zwischenzeit haben aber die Besitzer der Tankstelle respektive des Hotels Aurora schon mehrere Male gewechselt und wir haben leider auch nicht die nötigen Ressourcen für intensivere Recherchen.

Weshalb wäre es denn derart bedauerlich, wenn die Tankstelle abgerissen würde?

Das Gebäude müsste eigentlich unter Denkmalschutz gestellt werden. Dafür ist es aber wohl bereits zu spät, da die Pläne für den Umbau respektive Abriss, wenn auch noch nicht bewilligt, so doch bereits eingereicht worden sind. Es handelt sich um einen besonderen Originaldrehort. Die Besitzer sehen leider einfach nicht den Mehrwert einer solchen Lokalität. Unserer Meinung nach müsste man diesen Drehort unbedingt beibehalten. Wir denken da an eine entsprechende Renovierung, an ein eigenes Bond-Museum und an eine weltweite Vermarktung über Social Media mit entsprechender Website und so weiter.

Wäre das denn überhaupt möglich?

Das Schilthorn lebt am besten vor, wie man die Marke Bond auch 50 Jahre nach Erscheinen des Films «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» noch sehr lukrativ vermarkten kann. Im Bond-Film, der Ende der Sechzigerjahre entstanden ist, hiess der Berg Piz Gloria – ein Name, der bis heute geblieben ist und den heute das dortige Drehrestaurant trägt. Einer interaktiven Ausstellung zum Film, können die Besucher in einem Rundgang in verschiedene Schlüsselszenen der Dreharbeiten und in Hintergrundgeschichten eintauchen und den weltweit ersten «007 Walk of Fame» besuchen. So etwas wäre doch auch in Andermatt möglich, um den Goldfinger-Film lebendig zu halten.

Markus Hartmann ist bereit, die nächsten James-Bond-Fans zu bedienen. Bild: PD