Jede Saison ist für André Gnos vom FC Altdorf ein Geschenk André Gnos ist das Altdorfer Urgestein. Der 33-jährige Verteidiger spricht von Enttäuschungen und unvergesslichen Augenblicken. Michael Wyss 14.08.2020, 05.00 Uhr

Der 33-jährige André Gnos, hier im Testspiel beim Drittligisten Root, hat schon einiges miterlebt. Bild: Michael Wyss (Root, 7. August 2020)

«Wohin der Weg führt, zeigen die ersten drei Partien. Das wird richtungsweisend sein», glaubt der routinierte Verteidiger André Gnos. Das 170 Zentimeter grosse und 68 Kilogramm schwere Urgestein des FC Altdorf nimmt in diesen Tagen die 16. Saison in der ersten Mannschaft des FC Altdorf in Angriff und ist Captain. Der 33-Jährige blieb, bis auf einen kurzen Abstecher während der Juniorenzeit zum SC Kriens (U16/U18), seinem Stammverein immer treu. Warum kam es nie zu einem Wechsel? «Ich bin in Altdorf aufgewachsen und lebe mit meiner Familie hier. Sie ist auch meine grosse Stütze und besucht meine Spiele, was mir wichtig ist. Der FC Altdorf ist für mich auch wie eine zweite Familie. Hier habe ich meine Vergangenheit, meine Kollegen. Es stimmt für mich hier.» Seinen Lebensunterhalt verdient der Familienvater eines bald vierjährigen Sohnes in Stans als Teamleiter Systemintegration.

Gnos, der früher ein grosser Bewunderer von Giovane Elber (der 48-Jährige spielte unter anderen bei Bayern München, Stuttgart und Grasshoppers), hofft auf eine erfolgreiche Spielzeit. «Wir hatten einige Stammspieler, dies uns verlassen haben. Es fehlt sicher etwas an Erfahrung. Wir müssen uns schnell finden und zu einer Einheit werden. Ich bin guten Mutes, dass uns das gelingt. Die Kameradschaft und der Mix stimmen.»

Es wartet ein schwieriges Auftaktspiel

Gnos persönlich, der Älteste im Kader, hofft auf eine verletzungsfreie Meisterschaft. «Jede weitere Saison ist ein Geschenk. Ich bin mit 33 Jahren nicht mehr im besten Fussballalter, da ist es nicht selbstverständlich, auf diesem Niveau zu spielen.» Altdorf startet morgen Samstag in Entlebuch in die neue Meisterschaft. «Es wartet ein schwieriges Spiel auf uns. Ein positiver Start ist wichtig für das Selbstvertrauen.» Freuen tut sich der Altdorfer auf die Derbys gegen Schattdorf. «Es geht in diesem Duell um drei Punkte, nicht mehr oder weniger. Aber es ist klar, dieses Prestigeduell will man gewinnen.»

Höhepunkt war das Cupspiel gegen Servette

Seine grössten Enttäuschungen erlebte der 33-Jährige mit den Abstiegen der ersten Mannschaft von der 2. Liga interregional bis in die 3. Liga. «Das schmerzt immer, wenn man die Klasse nicht halten kann.» Rückschläge waren auch Verletzungen: «Ich war immer verletzungsanfällig. Das hat mich immer wieder zurückgeworfen. Doch ich bin ehrgeizig und war immer ein Kämpfer. Ich bin immer wieder aufgestanden. Seit rund drei Jahren blieb ich nun von Verletzungen verschont.» Und welche unvergesslichen Augenblicke sind in Erinnerung geblieben? «Die Aufstiege mit Altdorf von der 3. Liga bis in die 2. Liga interregional, der IFV-Cupsieg in der Saison 2016/17 mit der gleichbedeutenden Qualifikation für die erste Hauptrunde. Wir spielten später gegen den damaligen Challenge-League-Vertreter Servette und verloren 0:6. 1850 Fans kamen auf die Schützenmatte, das war ein Highlight. Augenblicke, die bleiben.»

Mutationen

Zuzüge: Manuel Ruhstaller (Mittelfeld, Buochs), Andrej Weickert (Stürmer, Ibach), Zdenek Weickert (Mittelfeld, Selzach).

Abgänge: Marco Asaro, Cédric Gisler (beide Goldau), Jessy Nimi (Schötz), Samuel Lustenberger, Mavembo Calderon, Ali Mourad (alle Sins).

Hinweis: 2. Liga regional. Samstag, 17.00, Farbschachen: FC Entlebuch – FC Altdorf.