Jetzt ist klar: So soll der Neubau des kantonalen Werkhofs in Schattdorf aussehen Architekten aus Berlin und St. Gallen haben sich in einem anonymen Wettbewerb gegen elf Projekte durchgesetzt. Der Ersatzneubau wird im Gebiet Rossgiessen in Schattdorf gebaut – zwischen Tellpark-Parkplatz und Stiller Reuss. Markus Zwyssig 23.06.2020, 11.37 Uhr

So soll der neue Werkhof im Rossgiessen in Schattdorf – rechts neben den drei Silos – dereinst aussehen. Bild: PD

Der Wettbewerb zum Ersatzneubau des Werkhofs für den Betrieb der Kantonsstrassen ist abgeschlossen. Das Preisgericht hat sich einstimmig für den Vorschlag der Felgendreher Olfs Köchling Architekten GmbH aus Berlin und Azmoos SG entschieden. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hervor. Das Projekt «Buddy» hat sich im anonymen Wettbewerb gegen elf Projekte durchgesetzt. Der Ersatzneubau wird im Gebiet Rossgiessen in Schattdorf, zwischen dem Tellpark-Parkplatz und der Stillen Reuss, realisiert.

Am Projektwettbewerb für den Ersatzneubau des Werkhofs «Galgenwäldli», der den Anforderungen nicht mehr genügt, haben 14 Planungsteams teilgenommen, davon vier Nachwuchsteams. Sie wurden im Rahmen einer Vorselektion bestimmt und aufgefordert, ihre Projektentwürfe einzureichen. Pünktlich und vollständig inklusive Modell wurden schliesslich zwölf Projekte eingereicht.

Architektenteam baut im zürcherischen Bülach einen Werkhof

Ende Mai fand die Jurierung der anonymisierten Projekteingaben durch das Preisgericht statt. Nach eingehender Prüfung holte sich «Buddy» einstimmig den Sieg. Das Projekt habe mit seiner betrieblichen Effizienz sowie dem sorgfältigen Umgang mit dem südlich angrenzenden Landschaftsraum überzeugt. Es sieht ein zweigeschossiges, kompaktes Gebäude vor, das aus Betonwänden und einem auf einer Seite überragenden Holzdach besteht. Die Jury bezeichnet das Projekt als «mehrheitlich überzeugende, architektonisch und ausserräumliche Lösung für die anspruchsvolle Aufgabe».

Die Felgendreher Olfs Köchling Architekten bauen aktuell auch in Bülach ZH einen Werkhof. Auch dort waren sie als Sieger aus dem Projektwettbewerb hervorgegangen. Der Entscheid der Jury bedeutet, dass das Ostschweizer Büro mit der Weiterbearbeitung des Projekts beauftragt wird, sodass es im März 2021 vorliegen sollte. Ist das der Fall, findet die Volksabstimmung über den Baukredit von rund 11 Millionen Franken inklusive Landerwerb im Herbst 2021 statt. Der Baubeginn ist für Frühling 2022, die Einweihung im September 2023 vorgesehen.

Hinweis: Alle zwölf von der Jury bewerteten Projekte sind von Freitag, 3. Juli, bis Donnerstag, 9. Juli, in der Kapelle der Kantonalen Mittelschule Uri in Altdorf öffentlich ausgestellt. Die Ausstellung kann unter Einhaltung der Coronaschutzmassnahmen zu folgenden Zeiten besucht werden: Freitag, Dienstag und Donnerstag, 16 Uhr bis 19 Uhr, Samstag, 10 Uhr bis 16 Uhr, Montag und Mittwoch, 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Am Sonntag ist die Ausstellung geschlossen.