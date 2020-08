Jetzt will Altdorf den Rathausplatz vom Verkehrschaos befreien Mit einer Zufahrtsregelung und einem Teil-Fahrverbot auf der Marktgasse setzt Altdorf eine Handlungsanweisung des Verkehrsrichtplans um. 18.08.2020, 12.00 Uhr

Der Rathausplatz soll mit zwei geplanten Massnahmen verkehrstechnisch entlastet werden. Bild : Urs Hanhart / Neue Urner Zeitung

(pd/mah) «Der Rathausplatz genügt den Anforderungen der verschiedenen Anspruchsgruppen längst nicht mehr»: Das schreibt die Gemeindeverwaltung Altdorf in einer Medienmitteilung. Vor allem Fussgänger würden sich unsicher fühlen, und auch der öffentliche Verkehr werde zunehmend durch abgestellte Fahrzeuge behindert. Der motorisierte Individualverkehr könne kaum noch in die Hauptstrasse einbiegen. Nun handelt die Gemeinde Altdorf.

Eine von 33 Handlungsanweisungen wird nun umgesetzt

Zur Entlastung soll zukünftig die Zufahrt zum Winkel nicht mehr via Rathausplatz – Marktgasse, sondern nur noch via Hellgasse – Parkhaus Schützenmatte erfolgen. So soll die Überlastung an Werktagen und Samstagen reduziert werden. Gerade bei höherem Verkehrsaufkommen sei es in Vergangenheit oft zu Konfliktsituationen zwischen Fussgängern, Velofahrern, Personenwagen und dem öffentlichen Verkehr gekommen.

Mit diesem Schritt erreiche die Gemeinde ein Hauptziel des Verkehrsrichtplans, welcher 2010 erstellt wurde, teilt die Gemeinde mit. Der Plan enthält 33 Handlungsanweisungen, um Schwächen und Massnahmen zur Behebung von Verkehrs-Defiziten aufzuzeigen und diese behördenverbindlich vorzugeben. Die Entlastung des Rathausplatzes vom motorisierten Individualverkehr ist eine dieser Handlungsanweisungen im kommunalen Verkehrsrichtplan. Parkierungsanlagen sollen generell nicht mehr über das Zentrum erschlossen und so das Dorfzentrum vom Verkehr entlastet werden. Der Plan wurde damals unter Einbezug der politischen Parteien, des Gewerbes und von Experten aus dem Verkehrs- und Raumplanungsbereich erarbeitet und in Absprache mit den Altdorfer Bürgern festgelegt.

Teilfahrverbot in der Marktgasse – falls nötig mit Pollern

Eine weitere Massnahme der Gemeinde ist ausserdem ein Teilfahrverbot auf der Marktgasse: Stellt sich heraus, dass die zunächst angedachte Signalisationslösung nur wenig bringt, schliesst es die Gemeinde nicht aus, mit versenkbaren Pollern nachzurüsten. Für die Anwohnerschaft, Zulieferer und Notfallfahrzeuge bleibe die Durchfahrt nach wie vor gewährleistet, so die Gemeinde. Bis eine bessere Lösung gefunden ist, müssen auch die Car-Parkplätze auf dem Winkelplatz weiterhin über die Marktgasse erschlossen bleiben. Einige Direktbetroffene sind bereits über das Vorhaben informiert worden.

In einem nächsten Schritt will die Gemeinde eine Infoveranstaltung zu geplanten Änderungen durchführen. Bis dahin müsse die Gemeinde aber noch Details klären. Erst danach werde die Verkehrsbeschränkung im Amtsblatt des Kantons Uri mit dreissigtägigem Beschwerderecht publiziert. Werden diese Massnahmen dann umgesetzt, so geschieht dies in gleichem Zug, wie die Realisierung der West-Ost-Verbindung.