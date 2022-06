Jodlerfest Andermatt Liveticker

22:00 Uhr

Das war der erste Tag

Bei bestem Wetter wurde am Freitag in Andermatt das 64. Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt eröffnet. Vom Fahnenschwingen über das Alphorn- und Büchelblasen, dem Jodeln bis hin zum festlichen Treiben in den Gassen und Strassen war alles dabei: