Jodlerfest Andermatt Dieser Urner wird die neue Verbandsfahne hegen und pflegen – und für die Zentralschweiz schwingen Als Fahnenschwinger hat Koni Gisler sein Können schon oft unter Beweis gestellt. Am Sonntag nimmt der 41-jährige Schattdorfer als Fähnrich in Andermatt die wohl wertvollste Fahne unter seine Fittiche: die brandneue Fahne des Zentralschweizer Jodlerverbands. Carmen Epp Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Koni Gisler mit einer Urner Fahne, mit der er als Fahnenschwinger auftritt. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 8. Juni 2022)

Koni Gisler ist Fahnenschwinger von Kindesbeinen an. Bereits als Sechsjähriger lernte er, den wehenden Stoff an einer Stange in Szene zu setzen – mit Schwingen, Drübersteigen und Würfen in die Höhe. Als Jugendlicher trat er der Alphornbläser- und Fahnenschwinger-Vereinigung Uri bei, seit 2013 ist er deren Obmann.

«Ich war quasi erblich vorbelastet», erklärt der heute 41-Jährige seinen frühen Einstieg ins Brauchtum. Sowohl sein Grossvater als auch sein Vater waren aktive Fahnenschwinger – da lag das Hobby nahe. Dabei zeigte sich schnell, dass Gisler nicht nur Spass am Fahnenschwingen hat, sondern auch Talent dazu. So überzeugte er in Einzel- und Duettwettkämpfen schon so manche Jury und holte sich an Zentralschweizerischen und Eidgenössischen Jodlerfesten Topklassierungen. 2015 durfte er gar am Karneval in Rio de Janeiro, Brasilien, auftreten – «ein ganz besonderes Highlight», wie Koni Gisler sagt.

Brandneue Verbandsfahne wird geweiht und präsentiert

Ein weiterer Auftritt, den der zweifache Familienvater wohl so schnell nicht vergessen wird, folgt am Sonntag, 19. Juni, am Zentralschweizerischen Jodlerfest in Andermatt. Dann nämlich wird dem an der Delegiertenversammlung des Zentralschweizerischen Jodlerverbands (ZSJV) als Fähnrich gewählten Koni Gisler im «Radisson Blu» die geweihte Verbandsfahne in dessen Obhut übergeben.

Die neue Verbandsfahne. Bild: Jubiläumsschrift ZSJV

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums weiht der ZSJV in Andermatt eine brandneue Fahne – nach 1973 und 1997 die dritte in der Geschichte des Verbands. «Während die ersten beiden Fahnen gleich ausgesehen haben, kommt heuer eine Neuerung hinzu», führt Koni Gisler aus. «Das Tessiner Wappen wird ergänzt, da der Kanton Tessin auch dem ZSJV angehört.»

Als erste Amtshandlung wird Koni Gisler mit der brandneuen Fahne den grossen Umzug durchs Dorf anführen. Daraufhin folgen bis zum nächsten Zentralschweizer Jodlerfest 2024 in Sempach Auftritte an Festanlässen, an den Delegiertenversammlungen des ZSJV und dem Eidgenössischen Jodlerverband sowie an Bestattungen. Dazu hat der ZSJV ein ausführliches Fahnenreglement mit Instruktion geschaffen, wie aus der Jubiläumsschrift des Verbandes hervorgeht.

Verbandsfahne darf nicht eingerollt gelagert werden

«Ich bin ausserdem für die sorgfältige Aufbewahrung der Fahne zuständig, muss sie warten, pflegen und grösste Sorge zu ihr tragen», führt Koni Gisler aus. Anders als seine Fahnen, die er zum Fahnenschwingen verwendet, darf die Verbandsfahne nicht eingerollt gelagert werden. «Da würde der Stoff knittern und Schaden nehmen.» Stattdessen wird er die Fahne nach jedem Anlass entrollt aufhängen. Dafür hat er im Büro seines Hauses in Schattdorf an einer Wand Platz geschaffen.

«Es ist eine grosse Ehre und erfüllt mich mit Stolz, für die ganze Zentralschweiz die Fahne pflegen und schwingen zu können, sowohl in schönen, aber auch in weniger schönen Momenten.»

Auch als Fahnenschwinger im Einsatz

Koni Gisler ist es sich eigentlich gewohnt, mit Fahnen ganze Choreografien mit Schwüngen und Würfen aufzuführen. Juckt es ihn da nicht in den Fingern, auch mal mit der Verbandsfahne einen Wurf zu wagen? Koni Gisler lacht und winkt ab:

«Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mit der Verbandsfahne könnte man gar nicht ‹fääntlä›, dafür ist sie viel zu schwer und der Stiel zu lang. Ausserdem ist sie dafür viel zu edel.»

Das Fahnenschwingen kommt für Koni Gisler in Andermatt aber auch nicht zu kurz: Er war bei der Festeröffnung und auch bei den Wettbewerben am Freitag als Fahnenschwinger im Einsatz. Das letzte Jodlerfest liege bereits drei Jahre zurück und wegen Corona seien auch die Auftritte sowie die Trainings spärlich gewesen, gibt Koni Gisler zu bedenken. «Wichtiger als die Bewertung finde ich deshalb, dass man überhaupt wieder mal zusammenkommen und gemeinsam feiern kann.»

