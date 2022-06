Jodlerfest: Matterhorn-Gotthard-Bahn bietet zusätzliche Züge an

Jodlerfest Andermatt Matterhorn-Gotthard-Bahn bietet zusätzliche Züge und Extrabusse an Mehr Wagons und zusätzliche Verbindungen sollen dabei helfen, den Ansturm auf Andermatt zu bewältigen. 16.06.2022, 13.41 Uhr

Die öffentlichen Verkehrsunternehmen stellen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zusätzliche Kapazitäten während des Jodlerfests in Andermatt zur Verfügung, teilt die Matterhorn-Gotthard-Bahn mit. Letztere setze beispielsweise grössere Zugskompositionen ein. «Für die Lenkung der Reisenden wird durch die Transportunternehmungen und das OK an den Bahnknoten Hilfspersonal eingesetzt.» In Absprache mit den Kantonen Uri und Graubünden wird die Matterhorn-Gotthard-Bahn ihre Transportkapazitäten wie folgt erhöhen: