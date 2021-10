Jubiläum 100 Jahre Schwingklub Schattdorf: Als man das Sägemehl aufpickeln musste Am 28. Februar 1920 wurde in Schattdorf der erste Urner Schwingklub gegründet. Am Samstag wird die Feier zum grossen Jubiläum nachgeholt. Bruno Arnold Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Der Haldiberg-Schwinget – hier im Jahr 2017 – konnte bereits 41-mal durchgeführt werden und ist aus dem Klubleben der Schattdorfer Schwinger nicht mehr wegzudenken. Bild: Archiv Schwingklub Schattdorf

Im Gasthaus Tell in Schattdorf wurde am 28. Februar 1920 Geschichte geschrieben: Auf Initiative von «Tellen»-Wirt Ambros Gisler, Franz Stamm sowie von Hans und Max Gisler wurde der erste der heute sechs Urner Schwingklubs aus der Taufe gehoben, nur knapp drei Jahre nach der Gründung des Urner Kantonalen Schwingerverbands (UKSV). Ein Blick in die über 200-seitige, reich bebilderte Festschrift, die zum 100-Jahr-Jubiläum verfasst wurde, zeigt auf, dass der Klub, der im Gründungsjahr 13 Aktive und 54 Passive zählte, nur dank der Initiative, des Herzbluts und der grossen Leidenschaft verschiedener treuer Mitglieder wachsen konnte.

Die aktiven Schwinger selber wurden anfänglich alles andere als verwöhnt. Die ersten Trainingslokale des SKS befanden sich im Pfrundhaus, im Tanzhaus und im alten Stall von Toni Gisler («Balmer») in der Rütti, wo entlang der Steinmauern noch dürre Staudengarben statt die heute üblichen Polster als Unfallschutz dienten. Ein weiteres Beispiel, das für die Härte der Aktiven von damals spricht: In «Bissigs Büttig» bei Franz Gamma an der Teiftalgasse musste im Winter vor dem Trainingsbeginn zuerst nicht selten das gefrorene Sägemehl aufgepickelt werden. Duschen gab es keine, stattdessen wusch man sich – auch bei Minustemperaturen – im nahen Dorfbach.

Mit Hans Gisler («Balmer Hans») war von 1962 bis 1971 ein Schattdorfer als Obmann des Eidgenössischen Schwingerverbands tätig. Bild: Archiv Schwingklub Schattdorf

Das mehrmalige Wechseln des Trainingslokals fand erst 1971 ein Ende. Aufgrund des Entgegenkommens der Familie von Hans Gisler («Balmer Hans») und dank über 5000 Frondienststunden konnte im «Mätteli» eine Schwinghalle gebaut werden. Hans Gisler schenkte dem Schwingklub 300 Quadratmeter Land, 155 Quadratmeter konnte der Verein zu einem bescheidenen Betrag erwerben. Die klubeigene Halle wurde in den vergangenen 50 Jahren immer wieder renoviert und bietet den Schwingern noch heute ideale Trainingsbedingungen.

Klub konnte vier «Eidgenossen» feiern

Die Schattdorfer Schwinger sorgten in der Vergangenheit über die Kantonsgrenzen hinaus für sportliche Schlagzeilen, allen voran die vier «Eidgenossen» Hans Gisler (1943 in Zug), Josef Gisler I (1958 in Freiburg), Robert Planzer (1969 in Biel) und Hans Loretz (1972 in La Chaux-de-Fonds, 1974 in Schwyz, 1977 in Basel). 33-mal durften sich Schattdorfer Schwinger als Sieger eines Kranzfests feiern lassen. Zuletzt war dies im Jahr 1984 der Fall, als Fredi Zwyssig am Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest in Stans dominierte. Für eine Menge Schattdorfer Eichenlaub sorgten besonders die Familien Arnold («ds Lehmatter Hansä») und Gisler («ds Bohlers») mit sechs respektive fünf kranzgeschmückten Brüdern. Zu nennen sind aber auch die erfolgreichen Schwinger aus den Familien Zwyssig und Gisler («Hofliger»).

Der Schwingklub Schattdorf organisierte 1933 das Urner «Kantonale» auf der Allmend im Grund. Bild: Archiv Schwingklub Schattdorf

Erwähnenswert sind an dieser Stelle aber auch drei Siege von Schattdorfer Schwingern an Bergkranzfesten: Josef Anderrütti senior gewann 1931 auf dem Stoos (siehe Box), Hans Gisler 1937 auf der Rigi und Hans Loretz 1980 auf dem Brünig. Als absolutes Highlight in der Klubgeschichte darf wohl das Ob- und Nidwaldner «Kantonale» 1972 in Wolfenschiessen bezeichnet werden: Mit Josef Anderrütti, Beat Arnold, Bernhard Arnold, Dominik Arnold, Karl Arnold, Peter Arnold, Anton Gisler, Hans Loretz und Robert Planzer kehrten nicht weniger als neun Schattdorfer Schwinger kranzgeschmückt nach Hause zurück.

Mit dem Velo und zu Fuss

zum Sieg am Bergschwinget Ein sportlicher Erfolg des Klubs ist besonders erwähnenswert: der erste Kranzfestsieg eines Schattdorfer Schwingers im Jahr 1931. Er ging auf das Konto von Josef Anderrütti senior, der damals die Rekrutenschule in Winterthur absolvierte. Deshalb machte er sich bereits in aller Frühe auf, fuhr mit dem Militärvelo aus dem Kanton Zürich nach Brunnen und marschierte von dort zu Fuss auf den Stoos. Nach dem Schlussgang und der Siegerehrung musste er den gleichen Weg zurück in die Kaserne in Winterthur zurücklegen. Die gesamte Wegstrecke betrug rund 160 Kilometer und verlief noch grösstenteils auf Naturstrassen. Josef Anderrütti senior war es auch, der später als kantonaler technischer Leiter das Jungschwingerwesen im Urnerland mit Kursen massgeblich zu fördern begann. (bar)

Schattdorf stellt den ESV-Obmann

In den über 100 Jahren seines Bestehens hat der Schwingklub Schattdorf den Schweizer Nationalsport aber auch in administrativer Hinsicht geprägt, und zwar auf kantonaler und eidgenössischer Ebene. Stellvertretend für die unzähligen tüchtigen Funktionäre seien deren drei speziell erwähnt: Als Präsidenten des Urner Kantonalverbands amtierten Hermann Poletti (1934–1941), Hans Gisler (1946–1951) und Edy Walker (1964­–1971). Hans Gisler («Balmer Hans») leitete zudem von 1955 bis 1961 die eidgenössische Abgeordnetenversammlung. Von 1962 bis 1971 war er Obmann des Eidgenössischen Schwingerverbands (ESV).

1954 organisierte der Schwingklub Schattdorf das Urner «Kantonale» in Scheibers Matte in Schattdorf. Bild: Archiv Schwingklub Schattdorf

Edy Walker präsidierte zwischen 1972 und 1981 als erster Urner den Innerschweizer Schwingerverband (ISV). Gleichzeitig übte er auch das Amt des Sekretärs des ESV-Zentralvorstands aus. Hans Gisler und Edy Walker wurden für ihre Verdienste zu ESV-Ehrenmitgliedern ernannt. Diese Ehre war vor ihnen bereits Hermann Poletti zuteilgeworden, der sich während Jahren als Klubpräsident, UKSV- und ISV-Vorstandsmitglied engagiert hatte.

Haldiberg-Schwinget als Aushängeschild

Auch in organisatorischen Belangen glänzten die Mitglieder und Helfer des Schwingklubs Schattdorf immer wieder. 1965 und 1995 zeichnete der Klub als erfolgreicher Veranstalter des ISV-Fests verantwortlich, 19-mal organisierten die Schattdorfer Schwinger das Urner «Kantonale», und auch diverse kantonale Rang- und Jungschwinget gingen unter der Leitung von Funktionären des SKS über die Bühne. Wer heute vom Schwingklub Schattdorf spricht, der denkt jedoch automatisch zuerst an den traditionellen Haldiberg-Schwinget. Im Jahr 1938 waren die drei Schwingerpioniere Franz Muheim («Bustiger»), Ambros Gisler («dr Tällä Brosi») und Festplatzbesitzer Max Gisler («Balmer») die eigentlichen Initianten dieses mittlerweile traditionellen Anlasses. Bis 2019 fand das über die Kantonsgrenzen hinaus bekannte und äusserst beliebte Bergfest bereits 41-mal statt.

2016 konnte der Schwingklub Schattdorf das Urner «Kantonale» auf der Gemeindesportanlage Grund durchführen. Bild: Archiv Schwingklub Schattdorf

Im Laufe der Zeit und nicht zuletzt aufgrund der turnusgemässen Organisation von Anlässen aller Art sammelte sich beim Schwingklub Schattdorf diverses Material und Festinventar an. Dieses musste während Jahren an verschiedenen Orten in der Gemeinde gelagert werden. 2001 konnte dann auf der Liegenschaft von alt Klubpräsident Toni Gisler («Balmer Toni») das Ökonomiegebäude Achern erstellt und dadurch für eine zentrale Lagerung des grössten Teils des Materials gesorgt werden. Das übrige Inventar, das insbesondere für den Haldiberg-Schwinget benötigt wird, kann im Weidstall des Festplatzbesitzers Hans Gisler («Stöckli») auf dem Haldi deponiert werden.

Den Blick auch in die Zukunft richten

Am Samstag, 16. Oktober, holt der Schwingklub das wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschobene Jubiläumsfest nach. «Ich bin überzeugt, dass die rund 170 Gäste mit grosser Freude und einiger Genugtuung zurückblicken und das bisher Erreichte würdig feiern dürfen», zeigt sich OK-Präsident Stefan Arnold überzeugt. «Wir wollen dies auch in dankbarer Erinnerung an all jene tun, die zum erfolgreichen Bestehen des Klubs beigetragen haben und heute nicht mehr unter uns weilen», betont der ehemalige Kranzschwinger. Ein 100-Jahr-Jubiläum biete aber auch Gelegenheit, den Blick mutig in die Zukunft zu richten. «Es braucht mehr denn je jede Einzelne und jeden Einzelnen», hält Arnold fest.

«Ich wünsche mir, dass es dem Schwingklub Schattdorf und den Verantwortlichen auch künftig gelingt, das Erbe unserer Gründerväter weiterzuführen und unseren Nationalsport mit all seinen Traditionen zu erhalten.»