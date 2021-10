Jubiläum Isenthal hat ein besonderes Chilbi-Wochenende erlebt Bei herrlichem Wetter ging am Sonntag der Höhepunkt des Pfarrei- und Gotteshausjubiläums mit der Uraufführung des Werks «Im Isithal» über die Bühne. Georg Epp 18.10.2021, 12.01 Uhr

«Das Jubiläum 400 Jahre eigenständige Pfarrei und 200 Jahre Pfarrkirche St.Theodul & Agatha sind wirklich ein Grund zum Feiern», meinte Kirchenratspräsidentin Monika Walker im Jubiläumsgottesdienst vom vergangenen Sonntag. Die Eucharistiefeier durch Pater Michael wurde durch Margrit Arnold mitgestaltet. Arnold sagte: «Vor 400 Jahren brauchte Isenthal mit rund 150 Einwohnerinnen und Einwohnern sehr viel Mut zur Eigenständigkeit, um sich von der Pfarrei Seedorf abzulösen. Mut brauchte es auch 200 Jahre später, eine eigene Kirche zu bauen.» Solchen zeigte die Gemeinde auch, als sie sich entschied, trotz schwieriger Umstände das Jubiläumsprogramm durchzuziehen und nicht abzusagen. Belohnt wurden die Organisatoren durch kühles, aber herrliches Chilbiwetter. Das musikalische Programm des Gottesdienstes beinhaltete abwechslungsweise Blasmusik, Klänge aus der Kirchenorgel, ein Handorgel-Duett und ein Jodelchörli.

Sie freuten sich übers gelungene Jubiläumsfest (von links): Moderator Josef Schuler, Kulturpräsident Peter Gasser, Gemeindepräsident Erich Infanger, Komponist Josef Gasser, Kirchgemeindepräsidentin Monika Walker und Buchautor Hans Stadler. Bild: Georg Epp (Isenthal, 17. Oktober 2021)

Die Festkantate «Im Isithal» von Komponist Josef Gasser, die von rund 40 Mitwirkenden uraufgeführt wurde, stand am Schluss im Mittelpunkt des Sonntagsgottesdienstes. Unter der Gesamtleitung von Paul Gisler spielte der Organist Josef Gasser selber an der Kirchenorgel zusammen mit der Musikgesellschaft Isenthal, Jodelchörli, Alphornquartett und «Bätruef» eine musikalische Geschichte, abwechselnd einzeln und im Zusammenspiel. Mit dem Text. «Im Isithal, da bin ich deheimä, mier hend d’Bärgä, mier hend d’Alpä und dr Gletscher und See», nimmt das gelungene Musikstück Bezug zum Tal und seinen Traditionen.

Die Idee, verschiedene Formationen in einem Musikstück zusammenzuführen, schlummerte schon länger im Hinterkopf des Komponisten und langjährigen Dirigenten der Musikgesellschaft Isenthal. Nun kam die Anfrage zum Jubiläum genau zum richtigen Zeitpunkt, meinte ein überglücklicher Josef Gasser nach der geglückten Uraufführung. Die Kantate erntete grossen Applaus und Komplimente, das Zusammenspiel der Formationen war einmalig.

Neues Buch vorgestellt

Nach dem Gottesdienst war die grossaufmarschierte Bevölkerung von Isenthal zusammen mit Geldgebern und Gästen zum Apéro auf dem Schulhausareal eingeladen. Der bekannte Historiker Hans Stadler-Planzer freute sich, Details zum druckfrischen Buch «Isenthal – Geschichte und Gegenwart» zu erklären. Das 280 Seiten starke, reich illustrierte Werk behandelt das Thema systematisch in allen Belangen des Lebens, von den frühesten menschlichen Spuren im Tal bis in die Gegenwart.

Das Buch wurde um Beiträge von Pascal Stadler, Bernhard Walker und Josef Schuler ergänzt und kann für 35 Franken bei der Gemeinde Isenthal bezogen werden. Hans Stadler bedankte sich bei der Kulturkommission, die das Werk zum Jubiläum anregte, den Behörden, der Einwohner- und Kirchgemeinde für den Auftrag und allen Institutionen und Personen, die dabei behilflich waren.

Die Grüsse der Urner Regierung überbrachte Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg: «Die kleine Berggemeinde Isenthal ist ein gutes und eindrückliches Beispiel, wie mit gutem Zusammenhalt sehr viel erreicht werden kann, wie zum Beispiel das einmalige Jubiläumsfest.» Am Mittagessen für die geladenen Gäste im Gemeindesaal bot sich Gelegenheit, Dankesworte auszutauschen. Nahezu 40 Institutionen, Stiftungen und Unterstützer ermöglichten die Jubiläumsaktivitäten. Sie erhielten einen grossen Dank von Moderator Josef Schuler. Applaus erntete auch die Jugendgruppe Isenthal, die ein leckeres Mittagessen fertigte und gleich selber servierte.

Zweiten Teil der Ausstellung haben viele verpasst

Ein dritter Höhepunkt der Jubiläumschilbi war mit Sicherheit die Ausstellung «Häimä». Die Kulturkommission präsentiert darin über 90 traditionsreiche Isenthaler «Bergheimet» von früher und heute im Schulareal. Den zweiten Teil dieser Ausstellung zeigte man bereits im vergangenen Jahr. Wegen der Pandemie hatten ihn aber viele Interessierte verpasst. Bei Ländlermusik in den Gaststätten Tourist und Urirotstock, im Festzelt oder in der Kaffeestube der Jugendgruppe gab es genügend Gelegenheit, den Jubiläumschilbitag ausklingen zu lassen. Am Montag gehen die Jubiläumsaktivitäten zu Ende, es gibt nochmals Musik in den Gaststätten und bis um 16 Uhr ist die Ausstellung «Häimä» geöffnet.

Hinweis: Das Buch «Isenthal – Geschichte und Gegenwart» kann unter gemeinde@isenthal.ch oder 041 878 11 31 bestellt werden.