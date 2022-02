EWA-energieUri ehrt 36 Mitarbeitende für ihr Firmenjubiläum

Jubiläum Mitarbeitende feiern insgesamt 860 Jahre bei der EWA-Energie Uri 36 Mitarbeitende der EWA-Energie Uri feiern im Jahr 2022 ihr Firmenjubiläum. Für ihre langjährige Treue wurden sie geehrt. 17.02.2022, 17.33 Uhr

Die geehrten Mitarbeitenden der EWA-Energie Uri zusammen mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung. Bild: PD

Gleich drei Mitarbeitende von EWA-Energie Uri feiern dieses Jahr ihr 45-Jahr-Jubiläum. Martin Gisler, Josef Lauener und Rolf Gnos arbeiten seit 1977 für EWA-Energie Uri, heisst es in einer Mitteilung der Firma. Um sich diese lange Treue besser vorstellen zu können, lohne sich ein Blick zurück in die Geschichte: Vor 45 Jahren wurde der Durchstich des Seelisbergtunnels gefeiert. Und seit 40 Jahren, dem Jahr 1982, als in der Schweiz landesweit der Taktfahrplan eingeführt wurde, arbeitet Werner Epp für den Urner Energiedienstleister. Zusammen mit 32 weiteren Mitarbeitenden wurden die Jubilarinnen und Jubilare am vergangenen Donnerstag im Rahmen einer kleinen Feier für ihr Firmenjubiläum bei der EWA-Energie Uri geehrt.