CD Isenthaler Volks-Müsig wird an einem Fest vorgestellt

Jubiläumsprojekt Isenthaler Musikantinnen und Musikanten machen für eine CD gemeinsame Sache Auf die Taufe der CD Isenthaler «Volks-Müsig» musste wegen Corona verzichtet werden. Jetzt aber steigt endlich das grosse Fest, an dem alle beteiligten Formationen zu hören sind. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 27.03.2022, 15.00 Uhr

Die Kapelle Isithalergruess (von links): Ruedi Bissig, Ferdy Infanger und Josef Gasser. Bild: Dani Bürgi / PD

Im Isenthal wird momentan fleissig musiziert. Das hat einen besonderen Grund: Alle üben für den grossen Auftritt am Samstag, 9. April. Dann steigt in der Turnhalle das grosse Volksmusikfest. Alle elf Formationen, die auf der CD Isenthaler «Volks-Müsig» zu hören sind, machen mit. Zu hören gibt es einen Abend lang urchige Ländlermusik. Vielseitigkeit ist Programm. Zu hören gibt es neben Handorgel, Schwyzerörgeli, Kontrabass und Klavier auch Blockflöte, Hackbrett, Alphorn und Jodelgesang.

Das Cover der CD Isenthaler «Volks-Müsig». Bild: Pd

Diese elf Formationen sind auf der CD zu hören Sie alle machen auf der CD Isenthaler «Volks-Müsig» mit: die Kapelle Isithalergruess, die Familienformation Chlitalsträssler, das Schwyzerörgeliqartett Bärenstock, das Alphornduo Echo vo dr Rosegg, das Handorgelduo Erwin und Hans, die Familienkapelle Hermiseggler, das Jodelchörli Isenthal, das Ländlertrio Bergkameraden, das Handorgelduo Yvonne & Olivia, das Ländlertrio Wilderbutzen-Gruäss, die Ländlerkapelle Echo vom Schlierä.

Die CD-Taufe war ursprünglich auf den 4. Dezember 2021 geplant. Doch die Coronapandemie machte dem einen Strich durch die Rechnung. Die CD ist nun seit geraumer Zeit auf dem Markt. Das Echo ist sehr positiv. Fast 1000 Exemplare der CD konnten schon verkauft werden. Daher findet nun am 9. April nicht mehr eine CD-Taufe, sondern vielmehr ein Volksmusikfest statt.

Entstanden ist das Projekt einer CD mit allen Isenthaler Formation zur 400-Jahr-Feier der Gemeinde Isenthal, welches im vergangenen Jahr gefeiert werden konnte. Ruedi Bissig, Wirt im Hotel Urirotstock und Musikant beim Echo vom Schlierä, ist der eigentliche Initiant des Projekts. Er hat die Formationen angefragt. Alle sagten spontan zu und waren bereit zu Aufnahmen im Phonoplay-Studio.

Bei der Formation Chlitalsträssler ist der jüngste Musikant des CD-Projekts dabei. Bild Dani Bürgi / PD

Viele junge Leute sind auf der CD zu hören

«Erfreulich viele junge Leute sind auf der CD zu hören», sagt OK-Mitglied Josef Gasser. Vertreten sind auch verschiedene Familienformationen. Das verleiht der Volksmusik im Isenthal zusätzlichen Auftrieb. Denn musiziert wird im Isenthal schon lange. «Bereits unsere Grossväter haben mit Handorgel, Klarinette, «Müülorgäli» und selbst gebauter Bassgeige gespielt», weiss Josef Gasser. Dies machten sie meistens bei privaten Anlässen und Stubeten.

Als häufig auftretender «Handorgäler» ist vielen sicher noch Werner Zurfluh alias «Gummä Werner» in Erinnerung. Allmählich fand man sich zu ständigen Musikkapellen zusammen und musizierte an offiziellen Tanz-, Vereins- und Familienanlässen. Dazu zählten das Trio Infanger (Ferdy, Werner und Toni), die schon in den 1960er-Jahren an der Kilbi Isenthal aufspielten. «Wir konnten kaum erwarten, bis wir 18 Jahre alt waren, denn zuvor war uns das Spielen an der Kilbi oder der Fasnacht nicht erlaubt», erinnert sich der heute 85-jährige Ferdy Infanger. Ab 1973 machte er dann in der Kapelle Isithalergruess mit.

Die Kapellen Bärenstock und Echo vom Schlierä bereicherten ebenfalls schon viele Jahre die Volksmusikszene im Isenthal. Erfreulicherweise gab es auch immer wieder viele Nachwuchsspielerinnen und -spieler. Sie traten im Duo oder als Familienkapelle auf. Einige davon haben ihr Können auch auf der aktuellen CD unter Beweis gestellt. Mit dabei ist auch das Jodelchörli Isenthal und bereichert das Repertoire dieser CD.

Das Isenthaler CD-Projekt ist ein Gemeinschaftswerk von Jung und Alt. Der jüngste mitwirkende Musikant ist 15, der älteste 85 Jahre alt.

Die Nachwuchsspielerinnen Olivia Imholz und Yvonne Bissig musizieren mit Heinz Imholz. Bild: Dani Bürgi (PD)

Musikantentreffen hat eine lange Tradition

1979 hat die Kapelle Isithalergruess mit Hans Imholz, Ferdy Infanger und Josef Gasser das Isenthaler Musikantentreffen im Gasthaus Gitschenen ins Leben gerufen. Dies war der Start der erfolgreichen Förderung der Volksmusik im Isenthal. Inzwischen ist das Musikantentreffen ein fester kultureller Anlass und wird seit vielen Jahren durch die Kapelle Echo vom Schlierä im Hotel Urirotstock organisiert.

Vom Gründertrio – Kapelle Isithalergruess und Musikantentreffen – ist Hans Imholz im Jahre 2014 gestorben. Die beiden verbliebenen Urgesteine Ferdy Infanger und Josef Gasser sind auf dieser CD mit ihrer Volksmusik vertreten zusammen mit Ruedi Bissig, Musikant bei Echo vom Schlierä.

Übrigens üben auch Ferdy Infanger und Josef Gasser zusammen mit Ruedi Bissig fleissig auf ihren Auftritt am Volksmusikfest. Jeden Montag spielen sie zum Znüni im «Urirotstock». «Das hilft uns à jour zu bleiben», sagt Josef Gasser und schmunzelt.

Hinweis: Das Isenthaler Volksmusikfest in der Turnhalle findet am Samstag, 9. April, ab 19.45 Uhr statt. Vorgängig zum Festprogramm wird um 18 Uhr ein Nachtessen angeboten. Anmelden kann man sich bis 4. April im Hotel Urirotstock oder per E-Mail: info@urirotstock.ch

