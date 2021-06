Altdorf Jugendliche sind sauer: «Vandalen haben unseren Skatepark absichtlich zerstört» Er wollte etwas für die Allgemeinheit tun. Kevin Inderbitzin (15) baute als Schulabschlussarbeit eine meterhohe Pipe bei der MSA-Baracke in Altdorf. Doch am Wochenende haben unbekannte Vandalen sein Projekt beschädigt. Der Jugendliche appelliert nun an die Übeltäter. Anian Heierli 17.06.2021, 16.00 Uhr

Fleiss, Schweiss und Herzblut hat Kevin Inderbitzin (15) in seine Schulabschlussarbeit investiert. Über 100 Stunden arbeitete er in der Garage seiner Grossmutter. Mit Erfolg: Der Oberstufenschüler aus Altdorf baute eine meterhohe Quarterpipe, die nun bei der MSA-Baracke steht. Junge Scooter- und Skateboardfahrer danken es ihm. Sie können auf der Pipe ihre Tricks üben und so sinnvoll die Freizeit mit sportlicher Aktivität verbringen. «Ich fahre selbst begeistert Scooter», sagt Kevin. «Und ich wollte mit meinem Projekt etwas für die Allgemeinheit machen.»

Sie finden es gar nicht lustig (von links): Levin (12), Projektleiter Kevin (15) und Paolo (16) vor der selbst gebauten Quarterpipe. Bilder: Anian Heierli (Altdorf, 16. Juni 2021)

Doch die gute Laune ist dem Jugendlichen mittlerweile vergangen. So haben Unbekannte am letzten Wochenende mutwillig seine Quarterpipe beschädigt. Doch damit nicht genug: Auch andere Elemente des Skateparks bei der MSA sind seither arg in Mitleidenschaft gezogen. Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass es sich dabei wohl nicht um ein Missgeschick handelte. Im Gegenteil: Es wurden fest verschraubte Kanthölzer abgerissen und Löcher in Holzplatten geschlagen.

Diese Kanthölzer waren zuvor fest verschraubt und sind nun zerstört.

Auch der Belag dieses Elements im Skatepark ist ramponiert.

Schnell wird klar: Das ging nur mit brachialer Gewalt. Kevin sagt dazu:

«Es muss in der Nacht vom Samstag, 12. Juni, auf den Sonntag passiert sein. Zuvor war alles noch instand. Vermutlich waren es Betrunkene, denn am Tag danach waren auf dem Boden des Areals überall Alkohollachen.»

Im ersten Moment konnte er es kaum fassen und so richtig glauben will er es noch immer nicht. «Betrunken sein ist keine Entschuldigung», so Kevin. Seine beiden Freunde Paolo (16) und Levin (12) pflichten ihm bei: «Es ist schade, wir hatten viel Freude hier auf dem Skatepark.» Auf eine Anzeige bei der Polizei verzichtet Kevin dennoch. Dafür richtet er sich an die unbekannten Vandalen: «Macht so etwas bitte nicht mehr. Und es wäre schön, wenn ihr euch meldet, euch entschuldigt und allenfalls die Reparatur finanziert.» Denn für ihn ist eine Reparatur zurzeit keine Option. Einerseits fehlt ihm dazu die Lust, weil er nicht weiss, ob es wieder zu einem Vandalenakt kommt. Andererseits ist es eine finanzielle Frage.

Allein das Material für die Quarterpipe kostete rund 2200 Franken. Der Oberstufenschüler – der selbst noch nichts verdient – organisierte dafür zusammen mit seiner Mutter Sponsoren. Unter anderem zahlten der Kanton Uri und die «Mobiliar» einen Beitrag. Demnächst soll eine Tafel an der Quarterpipe mit allen Sponsoren montiert werden. Zum Glück ist das Element auch im heutigen Zustand noch befahrbar. Kevin sagt:

«Ich werde die abgebrochenen Stellen am Geländer abschleifen, damit sich niemand verletzt.»

So sieht das noch beschädigte Geländer an der Pipe aus.

Das ist wichtig für die Scooter- und Skaterszene rund um Altdorf, denn die nächste Quarterpipe im Kanton Uri steht in Silenen.

Am meisten Zeit investierte Kevin in die Innenkonstruktion

Wie sehr die ganze Geschichte Kevin und seine Kollegen wurmt, versteht man erst, wenn man die Arbeit dahinter sieht. Den grössten Aufwand hatte der 15-Jährige bei der Innenkonstruktion, die er mit Kanthölzern aufbaute.

Die Quarterpipe hat Kevin Inderbitzin in stundenlanger Arbeit in der Garage seiner Grossmutter gebaut. Bild: PD

Alles musste perfekt passen, damit die Pipe, die aus zwei Teilen besteht, nicht wackelt – was sie auch nicht tut. Die Seitenwände sind aus Birkensperrholzplatten. Die befahrbare Rampe wiederum besteht aus einer neun Millimeter dicken Siebdruckplatte. «Diese haben wir zu dritt mit Spannsets gebogen und anschliessend verschraubt», sagt Kevin. Zuletzt organisierte er dann noch einen Laster, der die Quarterpipe von der Garage seiner Grossmutter zur Anlage bei der MSA brachte. Dort steht sie nun seit dem 4. Juni. Bis zum Vandalenakt dauerte es also nur gut eine Woche.

Dennoch lassen sich Kevin, Paolo und Levin ihre Freude am Scooterfahren nicht nehmen. Sie freuen sich auf ihre Sommerferien. «Der Platz bei der MSA ist ideal. Wenn es heiss ist, können wir uns im Dorfbach abkühlen.»