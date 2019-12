Jugendmusik Altdorf hält Winterkonzert mit der Beginners Band Das Winterkonzert der Jugendmusik Altdorf findet am 15. Dezember im BWZ Uri in Altdorf statt. 05.12.2019, 05.00 Uhr

Die JMA hat sich fleissig auf das Konzert vorbereitet. Bild: PD

(jb)

Konzert Am dritten Advent lädt die Jugendmusik Altdorf (JMA) zum Winterkonzert ein. Unter der Leitung von Roman Blum und Christian Simmen wurde an den Werken «The Polar Express» von Glen Ballard und Alan Silvestri sowie «Perfect» von Ed Sheeran tüchtig gefeilt. Die JMA freut sich, als Vorgruppe die Beginners Band der Musikschule Uri unter der Leitung von Carlo Gamma und Philipp Gisler begrüssen zu dürfen.

Die beiden Ensembles treten am Sonntag, 15. Dezember, um 10.30 Uhr, in der Aula BWZ Uri in Altdorf auf.