Jugendsprache So spricht die Urner Jugend von heute – ein Besuch im Schattdorfer Klassenzimmer Ob «chillig», «blyat» oder «Diggy», internationale Begriffe halten auch in Uri Einzug. Doch deren Gebrauch ist hier nicht ganz ernst gemeint. Christian Tschümperlin 08.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Pausenhof Gräwimatt in Schattdorf sind wie eh und je Schülerstimmen zu vernehmen. Doch wer genau hinhört, dem dürften unverständliche Wörter in den Dialogen auffallen: «Hey Diggy, wo ist Bruder Reto?», fragt Tanja Michael. «Er ist hinter dem Schulbunker und hat es chillig», so die Antwort. Eigentlich sei Reto ja ein «Ehrenmann». Doch sollte er erwischt werden, wäre dies «blyat», sind sich die beiden einig. So oder ähnlich könnte ein Schülergespräch im Jahr 2021 ablaufen. Was geht hier vor?

Jugendliche in Uri benutzen ungewöhnliche Wörter. Doch meinen sie es ernst? Symbolbild: PD

Es ist die moderne Jugendsprache, die auch vor den Kantonsgrenzen Uris keinen Halt macht. «Wenn mich jemand fragt, ob wir auf dem Nachhauseweg noch beim Bäcker vorbei wollen, sage ich häufig ‹fix› statt ‹ja›», erklärt Reto drinnen im Schulzimmer. Dabei handle es sich um eine spezielle Form, seine Zustimmung auszudrücken. Woher der Begriff genau komme, wisse er auch nicht. Irgendjemand habe damit angefangen und er habe es aufgeschnappt.

Digitale Kanäle bringen fremde Begriffe nach Uri

«Blyat» ist der russische Ausdruck für «Mist!». Doch wie gelangt ein Wort aus dem Osten in ein Urner Klassenzimmer? Haben die Jugendlichen einen Russischkurs im Nebenfach belegt oder kennen sie den Begriff von russischen Freunden auf der Social-Media-Plattform Facebook? «Facebook ist schon lange nicht mehr angesagt», klärt Nico auf. Heute stehen digitale Kanäle wie Snapchat, Instagram oder Tiktok bei den 15-Jährigen hoch im Kurs. Bei Snapchat handelt es sich um einen humorvollen Messengerdienst, Instagram ist sozusagen ein Facebook nur für Bilder und Tiktok eine neue Version von Youtube mit Kurzvideos. «Für Tiktok benötigt man eine Aufmerksamkeitsspanne von vielleicht drei Minuten», weiss Nico.

Auf all diesen internationalen Kanälen tummeln sich sogenannte Influencer, also Internet-Stars. Beliebt sind etwa «Mofakult» oder «Puch Maxi Upload», wo Schweizer und Deutsche Mechanik-Liebhaber Töffli frisch lackieren und trickreich zusammenbauen. Oder auch der Videospiel-Livestreamer Montana Black oder der österreichische Youtuber Sascha Huber, dessen Videos sich um Fitness und Ernährung drehen. Vlogs, also Video-Blogs, zu Themen wie Sport und Kultur kommen bei den Oberstufenschülern gut an.

Der «arabische» Bruder ist ironisch gemeint

Durch das globale Internet halten auch Begriffe aus fremden Kulturkreisen in der Schweizer Jugendsprache Einzug. Wörter wie Ehre oder Bruder stammen aus dem arabischen Raum. «Durch die sozialen Kanäle ist man weltweit miteinander verbunden», so Nico. Doch die Jugendlichen in Uri benutzen die fremden Wörter nicht unreflektiert oder leichtsinnig: «Wenn ich einen solchen Ausdruck verwende, dann meine ich das ironisch», sagt Tanja. Auch Michael bestätigt: «Wir reden so eher aus Spass. Nicht, weil wir es ernst meinen oder wirklich so denken.» Entsprechend leicht fällt es Urner Schülern, je nach Situation ihre Sprache der Umgebung anzupassen.

Christof Bissig ist Oberstufenlehrer in Schattdorf. Bild: PD

Ihre Tonalität, auch Slang genannt, passen Urner Jugendliche aber nicht an. Arabischstämmige Rapper reden beispielsweise oft eher mit einer dumpfen Stimme. «So etwas wäre mir in Schattdorf nicht bekannt», sagt Oberstufenlehrer Christof Bissig. In anderen Schweizer Kantonen könne es aber vorkommen, dass Jugendliche auch die Tonalität unbewusst übernehmen. «Als ich in Luzern unterrichtet habe, fiel mir der Slang früher auf», sagt er.

Ein Akt der Unabhängigkeit

Anuar Keller vom schulpsychologischen Dienst beobachtet diese Entwicklung mit grossem Interesse. Sie ist überzeugt, dass die Jugendsprache ein wichtiges Instrument ist, um auf dem Weg ins Erwachsenenalter Autonomie zu demonstrieren. «Ausserdem hilft die Jugendsprache, sich der Kontrolle der Erwachsenen zu entziehen.» Diese verstünden nämlich viele Begriffe nicht. «Erwachsene könnten sarkastische Aussagen als Beleidigung auffassen, obwohl diese von Jugendlichen gar nicht zu diesem Zweck gemacht werden.» Schliesslich findet sie, die kryptischen Verschlüsselungen der Jugendsprache seien ein schlauer Akt der Unabhängigkeit. «Es ist gescheit, wie die Jugendlichen ihr berechtigtes Bedürfnis nach Autonomie durchsetzen.»

Die Jugendsprache signalisiere zudem auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, einer Kultur oder einem «Style». «Sie hilft, sich zu identifizieren gegenüber sich selber und seinem Umfeld.» Junge Menschen könnten sich so auch gegenüber der Erwachsenenwelt abgrenzen. «Die Ablösung von wichtigen Menschen ist ein wesentliches Entwicklungsziel in dieser Phase.» Alles in allem stehe die Jugendsprache wesentlich im Dienst des Selbstbewusstseins und des Selbstwerts in der Persönlichkeitsentwicklung und das besonders in einem Entwicklungsstadium mit sehr anspruchsvollen Aufgaben. Anuar Keller beobachtet: «Im Kanton Uri ist es eine konstruktive Form der Jugendsprache, die von den Schülern verwendet wird.»