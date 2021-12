Singen im Advent: Jung und Alt singen gemeinsam

Bürglen Jung und Alt singen gemeinsam «Singen im Advent»: Rund 200 Musizierende und Mitsingende nahmen am vierten und letzten Adventssonntag in der Pfarrkirche Bürglen an diesem Anlass teil. 23.12.2021, 18.38 Uhr

Nahezu 200 Musizierende und Mitsingende konnten in den Pfarrkirche in Bürglen willkommen geheissen werden. Bild: PD

Ein Publikum im engeren Sinne gab es am «Singen im Advent» eigentlich nicht, denn alle Anwesenden nahmen die unmissverständliche Einladung des Dirigenten Roman Walker ernst und stimmten in den Chor ein. So erfüllten die rund 200 Anwesenden nach kurzer Anweisung gemeinsam im weihnächtlichen Gloria-Gesang den Kirchenraum, wie es in einer Mitteilung der Organisatoren heisst.

Kirchenchor und Orchester Bürglen verwöhnten die Anwesenden mit zwei englischen Christmas-Carols von John Rutter, die in ihrer sinfonischen Art begeisterten. Die sprachliche Hürde – es wurde in Originalsprache gesungen – meisterten die Sängerinnen und Sänger mit Bravour.

Ein besonderer Abschluss mit der Harfe

Mitreissend und erstaunlich präsent wirkte das Ensemble zudem in den rhythmisch heiklen Passagen. Auch in den schlichten A-cappella-Strophen überzeugte der Kirchenchor mit seinem warmen Klang und einer lupenreinen Intonation. Einen besonderen Abschluss bildete nach gemeinsamem Gesang das Spiel zum Auszug. Weil im Orchester eine Konzertharfe beteiligt war, hat sich Roman Walker die berühmten «Drei Nüsse für Aschenbrödel» gewünscht. Nadja Latzel (Flöte) und Anne-Martine Hofstetter (Harfe) konnten durch ihr stimmungsvolles Schluss-Spiel eine Abschiedsmelodie in den Raum zaubern, die als bleibender Ohrwurm bei vielen noch lange nach dem Anlass nachklingen dürfte. (pd/inf)