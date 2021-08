Junge SVP Uri lanciert Kamapgne gegen Stimmrechtsalter 18

Politik Junge SVP Uri startet Kampf gegen Stimmrechtsalter 16 Wer noch nicht das Mündigkeitsalter 18 erreicht hat und Steuern bezahlt, soll auch nicht abstimmen, findet die Junge SVP Uri und lanciert ihre Kampagne zur kantonalen Abstimmung. Philipp Unterschütz 22.08.2021, 08.20 Uhr

Die Junge SVP Uri lehnt das Stimmrechtsalter 16 sowohl auf eidgenössischer als auch auf kantonaler Ebene ab und ist nach wie vor der Meinung, dass sowohl das passive als auch das aktive Stimm- und Wahlrecht an die zivilrechtliche Handlungsfähigkeit und somit an die Volljährigkeit zu knüpfen ist. Dies schreibt die Jungpartei in einer Medienmitteilung, nachdem sie am Freitag ihre Strategie und Argumentation zur Ablehnung dieser kantonalen Verfassungs- und Gesetzesänderung vorstellte, welche am 26. September in Uri zur Abstimmung kommt. Die Urnerinnen und Urner hätten «dieses linke Anliegen» schon im Jahr 2009 deutlich mit 79,9 Prozent abgelehnt, nun komme es wieder vors Volk, so die Junge SVP weiter.

Mit dem Stimmrechtsalter 16 klafften das politische und zivile Mündigkeitsalter, aber auch die Rechte und Pflichten, massiv auseinander. Dies sei nicht nachhaltig für die Gestaltung und Miteinbeziehung in die Politik. Zudem werde das passive Wahlrecht nicht eingeräumt. Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen seien möglich, nicht aber die Wahl in ein Amt.

Wer abstimmt, muss auch Verantwortung mittragen

In der Schweiz trete mit 18 Jahren die Mündigkeit ein. Die Prägung während einer Lehre oder einer weiterführenden Schule und die dabei gemachten Erfahrungen sind für die Junge SVP Uri zentral, um politische Entscheide fällen zu können. «Nicht umsonst ist man erst ab 18 Jahren auch verpflichtet, Steuern zu zahlen», heisst es in der Mitteilung weiter. Das aktive Stimm- und Wahlrecht sei ein grosses Privileg, das aber auch Verantwortung mit sich bringe. «Wer abstimmt, muss auch die Verantwortung für diese Entscheidung mittragen.»

Man habe zur Bekämpfung der Vorlage bereits zahlreiche Plakate aufgehängt. Weitere Flyer- und Standaktionen sind geplant, so die Jungpartei in ihrer Mitteilung weiter.