Junge Urner Gastronomen laden zum Live-Mitkochen ein Carlo Bürgi und David Bär übernehmen in einem Jahr das Restaurant Anker in Flüelen. In der Coronazeit warten sie mit einer interaktiven Kochshow im Internet auf.

Daniel Bumann, Jamie Oliver, René Schudel, «Studi und Sibille», Annemarie Wildeisen: Das Fernsehprogramm ist voll mit TV-Köchen. Und wohl kaum ein Rezept, das einem nicht in einem Youtube-Tutorial vorgekocht würde.

Die beiden Urner Gastronomen David Bär (30) und Carlo Bürgi (31) gehen nun aber einen Schritt weiter. Sie laden zum Live-Mitkochen über einen Internet-Stream ein.

Carlo Bürgi (links) und David Bär laden zur Urner Live-Kochshow ein. Bild: PD

Der Clou an der Sache: Im Vornherein werden die Teilnehmer mit den benötigten Zutaten ausgestattet. «Uns ist sehr wichtig, dass alle Produkte aus der Region stammen», sagt David Bär.

Dazu zählt etwa die geräucherte Forelle von der Attinghausner Zucht, Urner Trockenfleisch, hausgemachte Teigwaren vom Restaurant Anker in Flüelen oder eine Bouillon, die Koch Carlo Bürgi im Vorfeld eigenhändig zubereitet. Mit dabei ist auch ein Sechserpack einheimisches Bier. Die Essenszutaten sind auf vier Personen ausgelegt.

Nationalrat zeigt, wie er mit Kochlöffel umgeht

Am Freitag ist es so weit. Über einen Internet-Link können sich die Teilnehmer einwählen und das Menu live mitkochen, die Chat-Funktion erlaubt es, sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen oder dem Chefkoch Fragen zu stellen.

Wie es sich für eine ordentliche Kochsendung gehört, ist auch ein prominenter Gast mit dabei. Nationalrat Simon Stadler wird Seite an Seite mit Koch Bürgi in der Küche stehen – und sich wohl auch das eine oder andere Geheimnis rund um die Politik oder Privates entlocken lassen. Gespannt sein darf man, wie er sich als Koch schlägt.

Noch nicht einmal durchgeführt darf die Aktion schon als voller Erfolg gewertet werden: Bereits gingen 30 Anmeldungen ein, was somit 120 Portionen entspricht. «Damit hätten wir natürlich nie gerechnet», sagt David Bär. «Aber es zeigt, dass man mit lustigen Ideen manchmal viele Leute ansprechen kann.»

Künftig gibt es «Slow Food»

Und genau das ist das Ziel der beiden Gastronomen. In rund einem Jahr werden David Bär, ehemaliger Party-Wirt der Tellenbar in Altdorf, und Koch Carlo Bürgi, der schon in namhaften Häusern gekocht hat, das Restaurant Anker in Flüelen übernehmen. Der altehrwürdigen Gaststätte wollen sie mit neuen Ideen frisches Leben einhauchen. «Wir wollen Erlebnisgastronomie bieten», sagt David Bär. Statt Pizza und anderer italienischer Spezialitäten wird es in Zukunft «Slow Food» geben. «Wir verstehen darunter, dass es nur eine ganz kleine Karte geben wird und sich die Gäste Zeit nehmen und bewusst essen. Die Produkte sollen möglichst vollständig verwertet werden, ‹from nose to tale›, also von der Nase bis zum Schwanz. Und natürlich soll möglichst alles aus der Region stammen.»

Die beiden jungen Gastronomen übernehmen den «Anker» in Flüelen. Archivbild: Urs Hanhart

Darüber hinaus soll es im «Anker» künftig auch Events geben. «Wir können uns vorstellen, dass man mal in völliger Dunkelheit ist, oder dass wir für eine Woche eine besondere Spezialität anbieten oder andere Köche zu uns einladen.» Ausserdem wird es auch Musik und zu Events wie etwa der Fussball-EM spezielle Angebote geben.

Auch für Touristen da

Während David Bär mehr im Hintergrund aktiv sein wird, soll Carlo Bürgi das Gesicht des Restaurants werden. Wie sich die Öffnungszeiten gestalten werden, ist noch nicht ganz sicher. «Wir sprechen aber nicht unbedingt das Arbeiterpublikum an, das über den Mittag nur kurz Zeit hat, sich zu verpflegen», so Bär. In den Sommermonaten sei aber sicher auch ein Mittagsangebot für Touristen wichtig.

Den Gastronomen ist klar: In Flüelen befindet man sich nicht im Zentrum von Uri. «Ich finde aber, dass Flüelen eine sehr tolle Gastroszene hat. Das können wir mit unserem Restaurant ergänzen», so Bär. «Wenn man bewusst essen will, nimmt man auch eine kleine Strecke in Kauf.»

Anmeldungen fürs Mitkochen an baer_david@hotmail.com. Anmeldeschluss: Mittwoch 06. Mai 22 Uhr, Päckchen abholen: Donnerstag 07. Mai zwischen 18 - 20 Uhr im Restaurant Anker in Flüelen