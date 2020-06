Jungschütze Silvan Gisler schiesst sich in

Seedorf zum Sieg Am Jungschützenwettschiessen in Seedorf holten sich die Spiringer gleich drei Podestplätze. 23.06.2020, 10.00 Uhr

Der siegreiche Silvan Gisler (Mitte) neben dem zweitplatzierten Valentin Gisler und ihrem Jungschützenleiter Thomas Arnold (rechts). Bild: Paul Gwerder (Seedorf,

20. Juni 2020)

(pg) Bei idealen Wettkampfbedingungen nahmen am Freitag und Samstag 45 Jungschützen am Wettschiessen in Seedorf teil. Leider war die Teilnehmerzahl nicht besonders hoch, da sich vereinzelte Vereine entschlossen, in diesem Jahr wegen des Coronavirus keine Jungschützenkurse durchzuführen. Das Wettschiessen galt gleichzeitig als Vorausscheidung für den kantonalen Gruppenmeisterschaftsfinal.

Drei Podestplätze für Jungschützen aus Spiringen

Am Jungschützenwettkampf hatten die Teilnehmenden drei Probeschüsse, sechs Schuss Einzelfeuer und vier Schuss Schnellfeuer auf die A10 Scheibe abzugeben. Bei der Siegerehrung war klar, dass Silvan Gisler aus Spiringen mit seinen 94 Punkten ein Meisterstück abgeliefert hat. Auf den 2. Platz mit 88 Punkten kam sein Vereinskollege Valentin Gisler und Dritter wurde Fabian Imhof mit 86 Punkten, ebenfalls aus der Schiesshochburg Spiringen. Die beste Dame, Stefanie Arnold (SG Spiringen), kam mit 84 Punkten auf den 8. Rang. Es war keine grosse Überraschung, dass die Schächentaler einen Dreifachsieg landeten, denn sie traten mit insgesamt 23 Schützen zum Wettkampf an – dies sind mehr als die Hälfte der Teilnehmenden. Von Seedorf und Sisikon waren je elf Schützen am Start.

Jungschützenleiter zeigt sich zufrieden und traf auch selbst

Für den 17-jährigen Forstwartlehrling Silvan Gisler kam der Sieg überraschend: «Ich habe niemals damit gerechnet, dass ich heute zuoberst auf dem Podest stehen würde, denn die Konkurrenz war recht gross», sagte Gisler nach der Siegerehrung. Zum Schiesssport kam er wegen seines Bruders, der in vor drei Jahren zum ersten Jungschützenkurs mitnahm. «Mir gefällt an diesem Sport die Konzentration und Spannung, sowie die Herausforderung, welche es braucht und das Zusammensein mit den Kollegen ist ebenfalls immer ein schönes Erlebnis», so der Sieger.

Sein Jungschützenleiter, Thomas Arnold, war sehr zufrieden: «Ich bin stolz und freue mich heute, dass so viele junge Mädchen und Burschen aus Spiringen am Wettkampf teilgenommen haben. Ich führe das auf die grosse Tradition zurück, welche der Schiesssport in Spiringen hat und für mich ist das auch ein sehr innovativer Verein.» Übrigens ist der Jungschützenleiter auch ein Vorbild in Sachen Treffsicherheit, denn er war der beste Jungschützenleiter mit 97 Punkten und übertraf damit seinen Schützling noch um drei Treffer.

Aus der Rangliste: