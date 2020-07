Reportage Jungwächtler aus Entlebuch planen Flucht aus Flüelen Die Flüeler Allmend hat sich in diesen Tagen in eine Zeltstadt verwandelt. Ein Besuch bei den wilden Gästen aus dem Entlebuch. Christian Tschümperlin und Nino Gisler 09.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der konzentrierte Blick ist auf das Ölfass gerichtet: Jérôme (15) setzt bei der matten Aussenwand an und zieht am Klebband. Das Knirschen versinkt im Rauschen der Blätter. Eine übermütige Horde kreischender Kinder tobt um den Untersatz herum. Zwischen Wasser, Wellen und Wiese entstehen auf der Allmend in Flüelen am Mittwochmorgen vier Flosse. Gesucht ist das beste Schwimmgerät der Meister-Ausbrecher, so der Wettbewerb untereinander.

Jérôme ist eines von 32 Kindern und Jugendlichen der Jungwacht Entlebuch, die als Gäste der Gemeinde Flüelen auf der Allmend hier ihr zweiwöchiges Sommerlager verbringen. Obwohl ihnen die Umgebung bestens gefällt, lautet ihr Motto «Wir brechen aus!». «Wir sind in einem Sicherheitstrakt gefangen und versuchen das ganze Lager über rauszukommen», erklärt Leiter Damian Arnet (18) die Idee, welche das ganze Lager prägt. Der Weg mit dem Floss ist einer von mehreren Versuchen. Am Nachmittag soll die Siegergruppe mit dem besten Wasserfahrzeug gekürt werden. Dazu wartet auf sie ein Parcours auf flüssigem und festem Untergrund, bei dem die Konstruktionen auf ihre Tauglichkeit geprüft werden.

Entlebucher verbindet Flüelen mit vielen guten Erinnerungen

Die Entlebucher Jungwächtler sind sich einig: Das Sommerlager ist das Highlight des Scharjahres. Damian Arnet (18) betont:

«Es ist ein Erlebnis und man kann den Kindern etwas weitergeben.»

Damian Arnet (18) kennt den Stellenwert eines Lagers bei Kindern und Jugendlichen. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Es sei eine Möglichkeit, aus der Normalität auszubrechen und unter Umständen auch wieder mal etwas «Seich» zu machen. Mit Flüelen hat die Schar bereits gute Erfahrungen. Arian Stalder (17) verbindet seine Erinnerungen mit Flüelen vor allem mit dem See und dem guten Wetter:

«Wir waren vor sieben Jahren schon mal hier. Das war mein erstes und das bisher schönste Lager.»

Arian Stalder (17) geniesst das Sommerlager in vollen Zügen. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Auf einem Rundgang durch die kunterbunte Zeltstadt auf der Flüeler Allmend präsentieren er und sein Kollege Arian Stalder (17) stolz den erfolgreichen Aufbau: Festzelt, Leiterzelt, Materialzelt, Saunahütte und Rutschbahn stehen fest. Um manche Zelte sind Gräben angelegt, andere stehen auf Pfählen oder auf Holzböden.

Spiel und Spass in der Natur stehen hoch im Kurs

Die Stimmung auf dem Gelände ist ausgelassen. Inzwischen wimmert aus schwarzen Boxen der Soundtrack zur amerikanischen Fernsehserie «O.C. California». Man trifft auf Leon Zemp (13). Er ist schon zum siebten Mal im Lager mit dabei und kann sich noch gut an sein erstes Lager erinnern: «Dieses hat mir am besten gefallen, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Das prägt einen sehr. Mir ist es wichtig, im Lager viel Zeit in der Natur zu verbringen und mit meinen Kollegen zu zelten.»

Nicht zu vermeiden ist: Dieses Jahr steht das Lager unter dem Stern der Coronapandemie. Das Schutzkonzept hat die Jungwacht Entlebuch wie alle Vereine von Jubla Schweiz übernommen. «Die Massnahmen können wir gut umsetzen, beispielsweise weil Kinder während der Aktivitäten die Abstände nicht einhalten müssen. Das kommt uns entgegen», sagt Arian Stalder. Regelmässiges Händewaschen am Trog gehört mit dazu, Tische werden desinfiziert. Seiner Meinung nach sind die Massnahmen auf ein «sinnvolles Mass» heruntergebrochen worden. «Die Dorfspiele mussten wir zwar absagen, dafür nutzen wir das Gelände umso besser», sagt er mit einem Augenzwinkern.

Der unmittelbare Kontakt zur Natur steht bei den Jugendlichen nach wie vor im Vordergrund. «Wir haben uns schon vor zwanzig Jahren gegen das Lagerhaus und für das Zeltlager entschieden und dies bisher beibehalten», sagt Leiter Damian Arnet. Es sei zwar schon schwieriger geworden, die Kinder von einem Lager zu überzeugen. «Trotzdem konnten wir die Zahl der Teilnehmer halten.» Es seien eher gewisse Eltern, die sich über den geringeren Komfort im Lager Sorgen machten, so der Leiter. «Die Kinder finden es schön, in der Natur zu sein. Die einfacheren Mittel sind für sie sogar eher ein Plus.»

Jungwächtler verzichten bewusst auf Elektronik

Elia (10) macht mit im Sommerlager 2020 der Jungwacht Entlebuch in Flüelen auf der Allmend. Nino Gisler / Urner Zeitung

Da es den Jungwächtlern wichtig ist, ihre Lagerplätze so zurückzulassen, wie sie diese vorgefunden haben, achten sie besonders auf den Umgang mit der Natur: «Wir trennen den Abfall und benutzen biologisch abbaubares Shampoo», sagt Leiter Stalder. Und der 10-jährige Elia meint:

«Mir fällt es leicht, auf mein Handy zu verzichten, da ich hier meine Freunde habe.»

Der gleichaltrige Mario doppelt nach: «Mir haben bisher alle Lager gut gefallen und ich habe die Elektronik nie vermisst.» Und widmet sich wieder dem Flossbau.

Dabei sei viel Können und Biss gefragt, betont Teilnehmer Jérôme: «Der schwierigste Teil ist, alle Elemente aneinander zu befestigen.» Einen Haufen Holzbretter, Ölfässer, eine Kiste Seile, Pneus, Nägel und Klebband stehe zur Verfügung. Bei der Gestaltung des Flosses kennen die Jungwächtler keine Grenzen. «Jeder bringt seine Ideen ein. Wir helfen uns gegenseitig.» Nach dem Mittag gilt es ernst: Die Jungwacht Entlebuch sticht in den Urnersee. «Ich bin optimistisch, dass unser Floss schwimmen wird», sagt Jérôme. Wenn er irgendeinen Zielort auswählen könnte, so würde er «höchstens bis zum nächsten Ufer schwadern, weil das Floss nicht so gut hält».

Jérôme (15) hat Spass im Sommerlager der Jungwacht Entlebuch. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Doch Jérômes Team darf zufrieden sein: Es meistert den Parcours gut und schwimmt auf den dritten von vier Plätzen. «Es kam unerwartet für uns, dass es so gut geklappt hat. Auch dass unser Floss trotz der kreativen Optik nicht gesunken ist.» Am Abend zieht es die Jungwächtler ans Lagerfeuer. Es wird gebrätelt und gesungen, eine besondere Stimmung kommt auf. Er sagt:

«An dieses Lager werde ich mich noch lange erinnern.»