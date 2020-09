Porträt Malen ist sein liebstes Hobby: Dieser Urner Jurist lässt sich von Bergen beflügeln Am Landgericht Uri wälzt Nicolas Planzer Gesetzestexte, in seiner Freizeit fängt er die Faszination der Bergwelt ein. Ein Besuch im Atelier. Christian Tschümperlin 09.09.2020, 17.16 Uhr

Nicolas Planzer ist seit April 2019 Gerichtsschreiber in Altdorf und malt fürs Leben gerne. Der Urnersee, gemalt von Nicolas Planzer. Der Bristen erhebt sich in Acryl, gemalt von Nicolas Planzer. Dieser abstrakte Hirsch wird einem so farbenprächtig in den Urner Wäldern nicht begegnen. Die Attinghauser Burgruinen geben immer wieder tolle Stimmungen her. Der Sandsteinmonolith Uluru oder Ayers Rock im australischen Northern Territory. Der Gitschen thront schneebedeckt über dem See vor roten Wolken. Die alte Axenstrasse wie man sie von Postkarten kennt, gemalt in Acrylfarben. Diese Aussenfassde eines Velostandes zeigt den Arnisee.

Manchmal erzählen Räume Geschichten. Oder besser gesagt. die Kunstwerke darin. Im Atelier in Altdorf von Gerichtsschreiber Nicolas Planzer zieren inspirierende Bilder die Wände. Erhaben leuchten die Berge in Acrylfarben. Es handelt sich um bekannte Berge wie den Bristen, Gitschen oder das Schärhorn, wie sie schon oft gezeichnet wurden. Und doch lassen sich die Gipfel so nicht auf Postkarten finden. Es sind die Dimensionen, die auf ihren 50 mal 100 Zentimetern oder 50 mal 70 Zentimetern gehaltvoll zum Ausdruck kommen, die intensiven Farben, die er in seinen Bildern festhält. Da scheint ein Mensch tätig zu sein, der die Faszination der Gebirgsmassive einzufangen weiss.

Ein Gemälde will aber nicht so recht dazugehören: Mit wehendem Haar, dem Schwert in der einen und der Waage in der anderen Hand, steht da die Justitia, die Personifikation der Gerechtigkeit. «Dieses Bild hängt normalerweise in meinem Büro im Gerichtsgebäude. Wenn ich ein Urteil begründe, schaue ich häufig zu ihr hoch», sagt der 29-Jährige, der am Landgericht Uri und am Jugendgericht Uri tätig ist.

Der Hintergrund der Justitia ist speziell und auch der Stein, auf dem sie steht. Die Wolken wölben sich vom Wind getragen am kristallblauen Himmel. «Der Föhn ist eine Eigenheit des Kantons Uri und das abgebildete Wetter symbolisiert Szenen, wie man sie teilweise aus dem Gerichtssaal kennt. Da herrscht manchmal auch windige Stimmung», beschreibt der Jurist das Motiv. Und auch der Stein, auf dem die Justitia steht, ist nicht irgendeiner. Es ist derselbe raue Stein, auf dem das Telldenkmal in Altdorf thront.

Da dürfte es auch kein Zufall mehr sein, dass Planzer der Justitia ein Schild anvertraut hat. Dieses kennt man sonst von der Figur der Helvetia.

«Darauf ist aber statt des Schweizer Kreuzes das Wappen von Uri zu sehen, mit einem einäugigen Stier. Diesen haben die Urner an der Schlacht von Sempach auf ihrem Banner getragen, und bei meiner Anwaltsprüfung im Bannersaal hat er mir zugeschaut»,

erklärt der gebürtige Bürgler. Doch wo verbringt Nicolas Planzer eigentlich mehr Zeit: Im Gerichtssaal oder im Atelier?

Bildermalen ist keine Akkordarbeit

Bei einer Tasse Kaffee gibt Nicolas Planzer Einblicke in sein Schaffen. «Ins Atelier ziehe ich mich nur dann zurück, wenn es draussen trüb ist. Sonst rücke ich aus in die freie Natur und in die Bergwelt.» Und doch entstehen pro Jahr an die 20 neue Bilder. «Ich male ein Bild nie am Stück.» Er gehe gerne mal joggen oder schlafe darüber und kehre mit einem frischen Blick ins Atelier zurück, wenn es wieder regne.

In seinem Büro liegen die Gesetzestexte auf dem Tisch, im Atelier sind es Pinsel und Farbpalette. Womit arbeitet er lieber? «Es macht mir beides auf seine eigene Weise Spass.» Und er lässt durchblicken, dass man etwas nicht tun solle: «Man soll das Hobby nicht zum Beruf machen.» Irgendwann bereite sonst das Hobby keine Freude mehr. Am Gymnasium etwa erhielt er im Zeichnen nicht immer Glanznoten. Er sagt deshalb:

«Es ist ein Unterschied, ob ich es tun muss oder ob ich es tun will. Ich brauche die Freiheit.»

Das Gespräch findet an einem hölzernen Tisch statt, den er eigenhändig restauriert hat. Darin befinden sich unter einer Glasplatte kleine Kisten mit ulkigen Gegenständen: ein Fläschchen mit selber gewaschenem Gold aus dem Napfgebiet, versteinertes Holz aus Amerika oder Opalsteine aus Australien. An der Küchenwand hängen fantasievolle Regale aus Schwemmholz, die Planzer am Reussdelta gefunden hat. «Jedes Stück Holz erzählt seine eigene Geschichte», glaubt er. Vielleicht ist jenes Stück Holz des Gewürzregals einst von einem Gadendach durch eine Lawine in einen Bach gefallen und so in den Urnersee gelangt?

Ausdauer zahlt sich aus

Da drängt sich die Frage auf, woher dieses Talent kommt: Ob sein Vater ein bekannter Schreiner ist? Nicolas Planzer lacht: «Was man hier sieht, ist das Endresultat. Natürlich kann es auch zu Fehlschlägen kommen.» Ob beim Malen oder Restaurieren, es brauche Talent, aber vor allem Geduld: «Die Bereitschaft, Zeit in etwas zu investieren.»

Dass er sich jemals so intensiv mit der Kunst auseinandersetzen würde, sah Planzer nicht kommen. «Mein Gotti hatte Geburtstag und ich hatte kein Geschenk parat.» Das war im Frühling 2015. Also machte er aus der Not eine Tugend und malte ihr über Nacht ein Bild vom Bälmeten und Schwarz Grat. Dieses gelang ihm zu seiner Überraschung gut. «Zumindest hängt es bis heute in ihrer Wohnung.»

Mittlerweile hat Planzer zahlreiche Sujets ausprobiert: Einige kehren immer mal wieder – etwa die Berge, die in den Worten des Juristen «etwas Beschützendes an sich haben» – aber auch Motive von grossen Städten wie New York können sich auf eines seiner Bilder verirren:

«Die Strassen von New York mit dem Empire State Building am Horizont habe ich für einen Kollegen gemalt, der seine Frau in Manhattan kennen gelernt hat.»

Die Zeit auf der Kugel sinnvoll verbringen

Zum Einsatz bringt der Bürgler verschiedene Maltechniken: Schnell trocknende Acrylfarben, mit denen er die Bergwelt zum Glänzen bringt, sich leicht verwässernde Aquarellfarben, die eine schöne Wasserdarstellung abgeben, oder den fotorealistischen Ayers Rock (Australien), dem er mit Kreiden viele Details einhauchen kann. «Mit Kreide gemalte Bilder setze ich meist hinter Glas, weil beim Betasten die Kreide leicht verschmiert.»

Mit vielen Bildern hat Planzer bereits Geschenke für besondere Anlässe gemacht. «Ich versuche, meine Zeit auf dieser Kugel sinnvoll zu nutzen und Dinge zu schaffen, die anderen Menschen Freude bereiten und nach Möglichkeit der Nachwelt erhalten bleiben», schreibt er auf seiner Website. Aufträge nimmt er aber auch gerne entgegen.

So hat er eine Aussenfassade an einem Velounterstand realisiert, die das beliebte Velo-Ausflugsziel Arnisee abbildet. Der Velounterstand liegt auf seinem Weg zur Arbeit. «Wenn ich daran vorbeigehe, erinnert mich dies an die tollen Flecken im Urnerland.» Die Schönheit der Berge ist für ihn prägend. Aber auch die Abgeschiedenheit des Gotthard-Kantons. Das merkt er, wenn im Winter die Pässe zu sind oder nach Unwettern die Axenstrasse gesperrt ist. Er sagt:

«Diese Bergwelt wird meine Arbeit auch weiterhin begleiten.»

An der Arte Uri in der Alten Kirche von Flüelen findet man Planzers Werke vom 7. bis zum 22. November 2020.