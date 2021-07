Drogentest verweigert: Autofahrer erhält Quittung vor Gericht

Justiz Urner Autofahrer erhält vor Bundesgericht Quittung für verweigerten Drogentest Ein Mann gerät im Kanton Uri in eine Polizeikontrolle, will keine Blut- und Urinprobe abgeben – und fordert bis vor die oberste Instanz einen Freispruch. Manuel Bühlmann 27.07.2021, 12.00 Uhr

Aus dem Innern des Autos schlug den Urner Kantonspolizisten ein starker Geruch entgegen. Der Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht auf Cannabiskonsum. Das Ergebnis war positiv, konnte jedoch nicht wie sonst üblich mittels Blut- und Urinprobe bestätigt werden. Der Fahrer, der im Oktober 2017 kurz vor Mitternacht in Altdorf in eine Verkehrskontrolle geraten war, verweigerte seine Zustimmung. Die Quittung folgte rund eineinhalb Jahre später: Wegen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit und Konsums von Betäubungsmitteln verurteilte das Landgerichtsvizepräsidium Uri den Autofahrer zu einer bedingten Geldstrafe sowie einer Busse. Die beiden Beträge wurden später vom Urner Obergericht um mehr als die Hälfte auf 40 Tagessätze zu je 120 Franken sowie 1300 Franken reduziert, ansonsten wurde der Entscheid bestätigt.

Damit wollte sich der Beschuldigte nicht abfinden. Vor Bundesgericht verlangte er einen Freispruch. Sein Hauptargument: Es sei Aufgabe der Polizei, die beschuldigte Person über die Straffolgen ihres Verhaltens aufzuklären. Zu keinem Zeitpunkt sei er jedoch auf die rechtlichen Konsequenzen hingewiesen worden, die eine verweigerte Blut- und Urinprobe haben könne. Er habe nicht gewusst, dass er sich mit seinem Verhalten einer allfälligen Massnahme entziehe oder deren Zweck vereitle.

Ansatzweise über Folgen informiert

Das Bundesgericht lässt diese Einwände nicht gelten. Auch wenn die Urner Kantonspolizei ihrer Aufklärungspflicht nicht nachgekommen sein sollte, führe dies nicht zwingend zu einem Freispruch, stellen die beiden Richterinnen und der Richter klar. Sie teilen die Auffassung des Urner Obergerichts, wonach der Autofahrer zwar nicht über das konkrete Strafmass, aber immerhin ansatzweise über die Folgen einer Verweigerung der Blutentnahme informiert worden sei.

Aus Sicht der Vorinstanz lägen keine zureichenden Gründe dafür vor, dass er habe annehmen dürfen, mit seiner Verweigerungshaltung straflos davonzukommen. Der Mann ist wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand vorbestraft und musste in diesem Zusammenhang bereits eine Blut- und Urinprobe abgeben. Somit habe er zumindest wissen können, dass er sich rechtswidrig verhalte, hatte das Obergericht geurteilt. Das Bundesgericht stützt die vorinstanzliche Einschätzung und bestätigt den Schuldspruch wegen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit.

Zweifel an freiwilliger Urinprobe

Auch die Verurteilung wegen Konsums von Betäubungsmitteln wollte der Autofahrer nicht akzeptieren. Er verwies auf eine Urinprobe, die er am Morgen nach der Verkehrskontrolle seinem Hausarzt zur Untersuchung abgegeben habe. Die Werte seien derart tief gewesen, dass ein strafbarer Drogenkonsum ausgeschlossen werden könne, argumentierte er.

Allerdings hatte er zunächst ausgesagt, er habe am Morgen jenes Tages, an dem er von der Polizei angehalten worden war, einen Joint geraucht. Ein halbes Jahr später – und mittlerweile vertreten durch eine Anwältin – gab er an, es habe sich dabei um CBD-Hanf, also legales Hanf ohne psychoaktive Wirkstoffe, gehandelt. Diese nachträgliche Erklärung vermag die oberste Instanz genauso wenig zu überzeugen wie die beim Hausarzt abgegebene Urinprobe. Im aktuellen Urteil verweist sie auf die Feststellung des Urner Obergerichts, wonach es höchst unsicher sei, ob der freiwillig und im Nachhinein abgegebene Urin tatsächlich vom Beschuldigten selbst stamme. Der Autofahrer unterliegt mit seiner Beschwerde vor Bundesgericht und muss Gerichtskosten in der Höhe von 3000 Franken bezahlen.

Bundesgerichtsurteil 6B_1139/2020 vom 8. Juli 2021