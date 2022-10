Urner Skispringen trägt zu SM-Silber im Teamwettkampf bei

Kandersteg Urner Skispringer trägt an der Schweizer Meisterschaft zu Silber im Teamwettkampf bei Beim Einzelspringen an der Skisprung-SM in Kandersteg konnte Elias Arnold vom Skiklub Unterschächen seine Form zwar nicht abrufen. Beim Teamspringen zeigte er jedoch zwei solide Sprünge. 28.10.2022, 10.21 Uhr

Der Urner Elias Arnold (Zweiter von rechts) mit seinen Teamkollegen, Gregor Deschwanden, Sina Arnet und Lean Niederberger (von links). Bild: PD

Am vergangenen Wochenende duellierten sich die besten Schweizer Skispringer an den Schweizer Meisterschaften auf den Schanzen in Kandersteg. Am Samstag wurden die Kategorien U16, Junioren und Elite ausgetragen, am Sonntag das Teamspringen.