Urner Kandidaten stellen sich dem Wahlpodium Den Regierungsratskandidaten wird bei einer Wahlmatinee am 16.Februar auf den Zahn gefühlt – mit politischen und persönlichen Fragen. 24.01.2020, 16.36 Uhr

Am 8.März entscheidet die Urner Stimmbürgerschaft, wer künftig im Rathaus als Regierungsrat Einsitz nimmt. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 19. Mai 2019)

Sieben Sitze stehen zur Verfügung, neun Personen wollen einen ergattern. Für die Urner Regierungsratswahlen vom 8.März kandidieren die fünf Bisherigen: Landammann und Baudirektor Roger Nager (FDP), Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind (CVP), Finanzdirektor Urs Janett (FDP), Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg (CVP) und Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti (SP).

Die SVP Uri, die nun vier Jahre nicht in der Regierung vertreten war, will ihren Sitz zurück. Die Kantonalpartei schickt offiziell Christian Arnold, Seedorf, ins Rennen. Daneben hat sich der ehemalige SVP-Präsident und aktuelle Landratspräsident Pascal Blöchlinger entschieden, wild zu kandidieren. Die CVP und die FDP wollen allerdings ebenfalls ihre je drei Sitze verteidigen und haben Daniel Furrer (CVP, Erstfeld) sowie Georg Simmen (FDP, Realp) nominiert. Kurz: Die Ausgangslage ist spannend und die Entscheidung alles andere als einfach.

Bisherige und Neue messen sich

Um die Kandidaten besser kennen zu lernen, laden das «Urner Wochenblatt», die Urner Zeitung, die SRG Uri und «Politcast Uri» zum gemeinsamen Wahlpodium im Theater Uri ein. Dieses findet am Sonntag, 16.Februar, als Wahlmatinee um 10Uhr statt. In diesem Rahmen haben die Kandidaten die Gelegenheit, sich zu präsentieren und gegenseitig zu messen. Moderiert wird die Veranstaltung von Markus Arnold, Chefredaktor des «Urner Wochenblatts», Florian Arnold, Redaktionsleiter der Urner Zeitung, Markus Föhn, Redaktor bei der Regionalredaktion Zentralschweiz von Radio SRF sowie verschiedenen Mitgliedern des Teams von «Politcast Uri».

Die Profile der bisherigen Regierungsräte sind hinlänglich bekannt. Auch die Neuen sind keine Unbekannten. Christian Arnold schaffte den Sprung in die Kantonslegislative 2012. Der Meisterlandwirt, der in Seedorf einen der grössten Urner Landwirtschaftsbetriebe führt, hat sich neben den Landwirtschaftsthemen im Parlament der Finanzpolitik verschrieben. Auf ihn gehen 15Vorstösse zurück. Ein ganz ähnliches Profil kann Daniel Furrer vorweisen. Der Meisterlandwirt aus Erstfeld gehört ebenfalls der Finanzkommission an, die er zurzeit präsidiert. 2008 wurde er in den Landrat gewählt und hat seither ebenfalls 15Vorstösse aus verschiedenen Bereichen eingereicht. Georg Simmen ist Rechtsanwalt und Notar. Momentan ist er als Talschreiber der Korporation Ursern tätig. Simmen ist bekannt für seine markanten Voten im Landrat, dem er ebenfalls seit 2008 angehört. Neben zwei Kleinen Anfragen lauten 9Vorstösse auf seinen Namen. Pascal Blöchlinger ist zurzeit höchster Urner. Im Herbst kandidierte der Altdorfer für den Nationalratssitz, den er nur um wenige hundert Stimmen verpasste. Er reichte drei Vorstösse und zwei Kleine Anfragen ein.

Das Urner Volk wird sich mit der Frage nach der Konkordanz auseinandersetzen müssen. Sollen künftig sämtliche massgeblichen politischen Parteien in der Urner Exekutive vertreten sein? Schenken die Urner der SVP wieder das Vertrauen zurück? Und was ist mit der eher wählerschwachen SP: Darf sich Dimitri Moretti auf den Bisherigen-Bonus verlassen? Daneben steuert der Kanton Uri auf eine Regierung ohne eine einzige Frau zu. Welche Lösungen haben die künftigen Regierungsräte bereit, um auch den Anliegen des weiblichen Bevölkerungsteils gerecht zu werden?

Das Podium soll Gelegenheit bieten, auf diese und andere Fragen einzugehen. In drei grösseren Gesprächsrunden nehmen jeweils drei Kandidaten zu zwei Themen Stellung, die den Kanton Uri aktuell und in naher Zukunft bewegen werden. Dazu zählen etwa die Grossprojekte wie Kantonsbahnhof Altdorf, Spital und West-Ost-Verbindung, die Wirtschaftsförderung, die Standortattraktivität, Familienfreundlichkeit und Bildung. Die Moderatorinnen und Moderatoren von «Politcast Uri» werden den Kandidaten in Einzelinterviews auf den Zahn fühlen. Auf die kritischen Fragen darf man gespannt sein. (pd/ml)

Hinweis: Das Podium findet am 16. Februar, 10Uhr, im Theater Uri statt und wird rund zwei Stunden dauern. Eintritt frei.