Kanton 330 Kinder hatten spannende Einblicke in die Urner Kulturszene Theater, Tanz, Musik, Literatur oder Film - am Donnerstag stand für 330 Urner Schulkinder die Kulturaktivität im Zentrum. Urner Kulturschaffende brachten den Kindern ihre Angebote näher - aufgrund von Corona unter speziellen Voraussetzungen. 13.03.2021, 18.56 Uhr

(AH) Rund 330 Kinder der 2. Primarklassen aus dem gesamten Kanton Uri erlebten durch den «Tag der Kultur» am Donnerstag ein spezielles Morgenprogramm: Statt Mathematik, Deutsch oder Turnen gab es einen Theaterworkshop im Kellertheater im Vogelsang, eine interaktive Vorführung im Cinéma Leuzinger, ein Besuch der Orgel in der Kirche St. Martin oder einen «Chlefele»- und «Bäsälä»-Kurs mit dem Haus der Volksmusik im Zeughaus in Altdorf.