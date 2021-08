Kantonspolizei Uri: Flavia Aschwanden ist eine von wenigen Frauen

Kanton Die stärkste Waffe einer Urner Polizistin – und was das für ihren Alltag bedeutet 2014 begann Flavia Aschwanden die Polizeischule. Heute ist sie eine von wenigen Frauen bei der Urner Polizei. Ein Porträt über Vorurteile, die Macht des Wortes und «Tatort»-Serien. Christian Tschümperlin Aktualisiert 11.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn Flavia Aschwanden morgens um halb fünf in der Einsatzzentrale der Urner Polizei erscheint und ihre 8,5-Stunden-Schicht beginnt, sich Schutzweste, Sackmesser und Pfefferspray anschnallt und sich in ihre Uniform stürzt, dann steht bereits fest: «Man kann einen Tag bei der Polizei nicht planen», sagt sie beim Interview im Werkhof Flüelen. Man wisse nie, was passiere. So könne es sein, dass man nach Anmeldung bei der Zentrale bereits an ein Ereignis geschickt werde.

Flavia Aschwanden ist Urner Polizistin aus Leidenschaft. Bild: Christian Tschümperlin (Flüelen, 29. Juli 2021)

Die Polizei ist nach wie vor eine Männerdomäne. Das Urner Korps setzt sich zu 20 Prozent aus Frauen zusammen. Doch dieser Umstand befindet sich im Wandel: «Frauen interessieren sich vermehrt für die Polizeiarbeit», so Aschwanden. Als sie 2014 mit der Polizeischule begann, waren bereits ein Drittel aller Aspiranten von Aschwanden Kolleginnen. Dies findet sie positiv: «Es gibt Arbeiten, die nur Frauen tun dürfen, etwa das Abtasten von Frauen bei Personenkontrollen. Auch bei Einvernahmen zu Sexualdelikten zeigt es sich oftmals, dass es besser ist, wenn eine Polizistin zu einer Frau diese durchführt. Dort kommt dann das gewisse Etwas der Polizistinnen und deren Feinfühligkeit zum Einsatz.»

Die stärkste Waffe einer Frau

Auf der anderen Seite könne es auch zu unangenehmen Situationen kommen, von denen eine Frau eher betroffen ist als ein Mann. «Etwa, dass ein Mann provokative Worte an die Polizistin richtet, beispielsweise bei einer Verhaftung», sagt sie. Die stärkste Waffe einer Frau im Polizeidienst in solchen Situationen sei das Wort: «Eine echte Waffe möchte ich nicht gebrauchen, doch mit dem Einfühlungsvermögen einer Frau findet man durch das Reden oft einen guten Umgang», so Aschwanden.

Dass sie eines Tages zur Polizei will, wusste Aschwanden schon als Kind.

«Wir schauten mit der Familie jeden Sonntag Krimis wie ‹Tatort›, das hat mich schon immer fasziniert»,

verrät die 30-Jährige. Während der KV-Lehre mit Berufsmatura beschlichen sie dann Zweifel, ob sie es jemals schaffen würde. «Ich wusste nicht, ob sie mich annehmen würden, weil ich nicht die Grösste bin. Nach der Rückkehr aus einem Jahr Ausland sah ich aber dieses Inserat der Polizei und dachte mir, wenn ich mich jetzt nicht bewerbe, werde ich es nie tun.» Dass sie den Aufnahmetest mit Fächern wie Sport, Psychologie oder Allgemeinbildung auf Anhieb geschafft hat, darüber zeigt sie sich bis heute froh und stolz.

Sie erhält keine Sonderbehandlung

Gründe fürs Ausrücken gibt es viele. «Wir sind nicht nur zuständig für den Verkehr oder Unfälle. Bei der Bereitschaftspolizei erscheinen wir auch am Ereignisort, wenn es um vermisste Kinder oder Tiere, häusliche Gewalt oder Ladendiebstahl geht.» Dabei gebe es viele schöne Momente. Etwa, wenn man Erste Hilfe leisten könne. «Das gibt einem viel zurück», so Aschwanden. Die Patrouillen sind meist gemischt unterwegs, setzen sich also aus Mann und Frau zusammen. «Dabei erhält man als Frau keine Sonderbehandlung. Man erwartet von uns dasselbe wie von einem Mann und erlebt auch dasselbe.»

Und Flavia Aschwanden hat ein Nebenamt: «Ich gehe an die Schulen als Verkehrs- und Sicherheitsinstruktorin.» Sie gehört also zu den ersten Polizisten, mit denen die Kinder in Kontakt kommen. «Wir können ihnen etwas Positives mitgeben.» Etwa, dass die Polizisten nicht immer «die Bösen» sind. Leider sei ihr Solches auch schon von Eltern zu Ohren gekommen. Etwa, als sie durch einen Supermarkt ging und die Mutter zu dem Kind sagte, dieses solle artig sein, sonst werde es von der Polizei abgeholt. «Da musste ich die Mutter zur Rede stellen und ihr sagen, dass so etwas nicht geschehen wird.» Das Kind habe in dem Moment Angst vor ihr gehabt.

Flavia Aschwanden ist es wichtig, den Mitbürgern mit Respekt zu begegnen:

«Ich möchte auf derselben Ebene sprechen mit den Leuten und nicht von oben herab.»

Man sei nicht nur dazu da, um Bussen zu verteilen. «Wir retten auch Leben in den Bergen, wenn sich etwa jemand verirrt hat.» Auch bei Nachtruhestörungen sind viele Menschen froh, wenn die Polizei kommt.

Im Ausgang machen einige grosse Augen

Dass Flavia Aschwanden heute Polizistin ist, damit kann ihr Umfeld mittlerweile gut umgehen. «Am Anfang ist meine Familie etwas erschrocken. Inzwischen sagen viele, es sei ziemlich cool, was ich tue. Im Ausgang reagieren viele mit einem Wow-Effekt», berichtet sie. An Bekannte oder Verwandte musste sie noch nie eine Busse verteilen. «Das spricht für meine Familie und Freunde. Respektive wäre dies wegen der Ausstandsregeln auch äusserst heikel», sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Die Kantonspolizei Uri ist immer wieder auf der Suche nach Polizeiaspiranten. Sämtliche Informationen rund um die Berufsausbildung Polizistin/Polizist bei der Kantonspolizei Uri finden sich unter www.ur.ch/polizeiausbildung.