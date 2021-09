Der Kanton Uri führt wieder eine Radon-Messkampagne durch

Gesundheit Radon-Messung in Urner Haushalten soll Klarheit schaffen Radon kommt geologisch bedingt häufig im Kanton Uri vor und gelangt durch Ritzen auch ins Gebäudeinnere. Ob sich das radioaktive Edelgas in einem Wohnraum befindet, kann mittels eines kleinen Gerätes erkannt werden. 10.09.2021, 05.00 Uhr

Wie das Amt für Umweltschutz des Kantons Uri mitteilt, ist Radon ein natürliches, überall vorkommendes, radioaktives Edelgas. Es ist ein Zerfallsprodukt des in Böden und Gesteinen anzutreffenden radioaktiven Schwermetalls Uran. Da Radon als Gas auftritt, kann es leicht aus dem Boden und Gestein austreten und an die Oberfläche gelangen. Durch Naturkeller, nicht einwandfrei abgedichtete Kabel- und Rohrdurchführungen oder Haarrisse im Betonboden kann es in die Raumluft von Gebäuden gelangen und sich dort zu einer gesundheitsrelevanten Belastung aufsummieren, so das Amt für Umweltschutz.