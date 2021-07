Nicht vom Gotthard: Uri verbaut Randsteine aus China und Portugal

Strassenbau Nicht vom Gotthard: Uri verbaut Randsteine aus Portugal, Polen oder China Ökologisch macht es wohl wenig Sinn, in der Schweiz Steine aus Übersee zu verbauen. In der Praxis wird es aber immer wieder gemacht. Auch mangels Alternativen: Randsteine aus China sind billig. Zudem produzieren Schweizer Firmen primär andere Produkte. Anian Heierli 10.07.2021, 05.00 Uhr

An der Buochserstrasse in Nidwalden werden Randsteine aus China verbaut. Diese Meldung sorgte in den letzten Wochen für Kopfschütteln, Stirnrunzeln und so manchen Spruch (wir berichteten). SVP-Landrat Toni Niederberger aus Stans störte sich daran, dass kein Material aus der Schweiz verwendet wird. Sein Argument:

«Steine haben wir nun wirklich genug.»

Doch Recherchen zeigen: Nidwalden ist keine Ausnahme. Dass Steine aus China per Frachter übers Meer fahren und in der Schweiz verbaut werden, kommt immer wieder vor, auch in Uri.

Lohnkosten verursachen die markanten Preisunterschiede

Das zeigt eine Anfrage bei der Baudirektion Uri. Kommunikationsleiter Angel Sanchez bestätigt die Praxis. Er sagt: «Randsteine kommen aber auch aus europäischen Ländern wie zum Beispiel Portugal, Türkei, Polen oder Italien.» Es würden aber auch Steine aus der Schweiz und gar Uri zum Zug kommen. Ohnehin sei es so, dass bei laufenden Projekten keine China-Randsteine verwendet würden.

Man stellt sich also die Frage, weshalb nicht immer auf einheimisches Material gesetzt wird. «Randsteine aus China haben eine hohe Qualität und sind bedeutend günstiger», erklärt Sanchez. Ein Grund für die markanten Preisunterschiede seien die Lohnkosten bei der Bearbeitung. Die Randsteine werden fertig geschnitten angeliefert.

Heute ist es gängige Praxis im Bauwesen, Randsteine aus China einzusetzen. «Der Kanton kauft diese Steine nicht direkt ein, sondern sie werden von Unternehmern als Teil des Gesamtauftrags beschafft», so Sanchez. Uri mache aber klare Vorgaben. Das heisst: Steine, die aus China stammen, müssen zertifiziert sein und internationale Sozial- und Umweltstandards erfüllen. Dennoch werden Baufirmen, die Steine aus der Schweiz verwenden, nicht bevorzugt. Die Submissionsverordnung kennt ein solches Ausschlusskriterium nicht, sofern der Lieferant erwähnte Standards erfüllt. Sanchez dazu: «Wir freuen uns natürlich, wenn eine Schweizer Offerte mithalten kann.» Beim neuen Kantonsbahnhof zum Beispiel kommen Randsteine aus Spanien und Portugal zum Einsatz.

Steine sind kein leichtes Produkt. Insofern ist es wenig ökologisch, wenn sie weite Strecken zurücklegen, nur um verbaut zu werden. Das wissen auch die Verantwortlichen im Kanton Uri. «Natürlich ist die Ökobilanz ein wichtiges Thema», betont Sanchez. Es sei aber wie bei vielen anderen Gütern ein globaler Markt. Fakt ist: Massenprodukte aus China finden sich überall. Sie sind häufig günstiger und in grossen Mengen verfügbar. Kommunikationsleiter Sanchez dazu:

«Will man das bei den Randsteinen unterbinden, müsste das Beschaffungswesen grundlegend angepasst werden.»

Dennoch würde das Thema die Baudirektion regelmässig beschäftigen. Auch weil schweizweit Politikerinnen und Politiker das Thema immer wieder aufgreifen. «Aktuell halten wir uns an die politischen Vorgaben des Submissionswesens und halten Bauleiter an, die Materiallieferungen weiterhin gut zu kontrollieren», so Sanchez.

Gibt es in der Schweiz nicht genügend Steine? «Steine gibt es hier genug, das ist offensichtlich», sagt Sanchez. «Die Produktionskapazitäten in der Schweiz reichen aber gemäss Fachleuten nicht aus, um den inländischen Bedarf zu decken.»

Steinhändler: «Schweizer machen hochwertigere Produkte»

Diese Einschätzung teilt auch Christoph Marti, Geschäftsführer der luzernerischen Natura Stein AG mit Sitz in Zell. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Handel mit Steinprodukten. Im Katalog gibt es Material aus der Schweiz und dem Ausland. Marti erklärt: «Schweizer Hersteller produzieren hochwertigere Produkte wie Bodenplatten, Rinnen oder Gartenartikel.» Damit würden diese ein besseres Ergebnis erzielen.

Er weiss: «Mit der Produktion von Randsteinen würden Schweizer Steinbrüche nicht nachkommen. Die Vorräte wären schnell aufgebraucht.» Der Experte schätzt, dass Randsteine aus der Schweiz rund dreimal teurer sind als Konkurrenzprodukte aus China. Dennoch habe die Coronapandemie den Markt aktuell verändert: «Steine aus China sind nicht mehr so attraktiv, weil die Frachtpreise gestiegen sind.» Heute weiche man beim Kauf von Randsteinen deshalb vermehrt auf Anbieter aus Portugal, Polen, Italien oder Spanien aus.

Auch die Natura Stein AG arbeiten bei ausländischen Produkten mit Labels für Sozial- und Umweltstandards (siehe Box). Ohnehin verlangt das Submissionswesen der meisten Kantone ein entsprechendes Zertifikat.