Kanton Senioren vertrauen den Altersheimen – trotz Corona ist die Auslastung gut Die Coronapandemie verunsichert. Schweizweit stehen Betten in Altersheimen leer, weil Senioren mit dem Eintritt warten – aus Vorsicht. In Uri ist die Situation entspannter. Das hat seine Gründe. Christian Tschümperlin 20.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Luzern, Zürich oder Aarau sorgen leere Betten in Alters- und Pflegeheimen für Schlagzeilen. Davon nicht betroffen ist der Kanton Uri, wie Michael Kunkel, Präsident von Curaviva Uri, auf Anfrage sagt: «Die Auslastung der Betten ist konstant.» Von den 542 Betten im Kanton Uri sind diese Tage maximal 10 Betten frei. Die Urner Heime sind im Schnitt zu 98 Prozent ausgelastet. Eine von unter 85 Prozent wird als kritisch angesehen.

Einzig im Altersheim Rosenberg kam es vorübergehend zu einer Unterbelegung. Bild: Elias Bricker (Altdorf, April 2017)

Mögliche Gründe für die gute Auslastung liegen gemäss Michael Kunkel im bestehenden Vertrauen zwischen Heimen, Angehörigen und Bewohnern. «Dazu trugen eine schnelle Umsetzung der Schutzkonzepte und eine gute, offene Kommunikation bei», sagt er. Krisensituationen in einzelnen Heimen könnten dank der guten Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und der Bereitschaft von Mitarbeitern und Bewohnern, aber auch vielen freiwilligen Helfern gut bewältigt werden.

Vorübergehender Einbruch wegen Todesfällen

Im Altersheim Rosenberg kam es infolge der gemeldeten Corona-Infektionen vorübergehend zu einem Einbruch bei der Bettenauslastung. Inzwischen hat sich die Lage aber wieder stabilisiert, wie Geschäftsleiterin Claudia Schilter auf Anfrage sagt: «Den Einbruch konnten wir zum Teil wieder wettmachen und es gibt wieder vermehrt Anfragen für einen Heimeintritt. Auch die Nachfrage nach zeitlich begrenzten Ferienaufenthalten, die zur Erholung dienen, hat wieder angezogen.» Infolge der zahlreichen Todesfälle war die Auslastung Anfang 2021 von 100 Prozent auf 84 Prozent gesunken.

Weitere Gründe, die während der Pandemie für viele Senioren gegen einen Heimeintritt sprachen, waren gemäss Schilter die einschränkenden Covid-19-Richtlinien mit Quarantänevorgaben oder Restriktionen für Besuche von oder bei Angehörigen. Sie sagt:

«Auch die stark eingeschränkten Angebote der Alltagsgestaltung und Aktivierung waren belastend.»

Schilter ist aber zuversichtlich: «Mit der Covid-19-Impfung, die wir unseren Bewohnerinnen und Bewohner sehr empfehlen, wird in naher Zukunft nach und nach wieder mehr Lebensqualität in den Heimbetrieb zurückkehren.» Die Impfung werde von den Seniorinnen und Senioren sehr gut angenommen.



Unabhängig von der aktuellen Krise hat sich bei den Heimeintritten generell seit einigen Jahren etwas verändert, wie Schilter sagt. «Weil Personen später und pflegebedürftiger in den Heimbetrieb eintreten, ist die durchschnittliche Verweildauer kürzer geworden.»

Nidwaldner Alterszentren bleiben attraktiv

Auch in Nidwalden stellt sich die Lage entspannter dar. Die Probleme mit einer Unterbelegung in den Alters- und Pflegeheimen seien überschaubar, wie Charly Pichler, Präsident von Curaviva Nidwalden, auf Anfrage sagt. Er leitet das Alterszentrum Oeltrotte in Ennetbürgen. «Dank einer hohen Durchimpfrate unserer Bewohnerinnen und Bewohner von 85 Prozent und konsequent umgesetzter Schutzkonzepte ist die Lage bei uns zurzeit stabil», sagt er. Man habe schon früh Besuchsfenster in der Oeltrotte angeboten und mittlerweile sei die Gartenwirtschaft für Bewohnende und Angehörige geöffnet. Es gab zwar Nachfragen bezüglich vermehrter Kontaktmöglichkeiten. Die meisten Bewohnenden und ihre Angehörigen waren laut Pichler aber mit den möglichen Angeboten zufrieden.

Im Dr Heimä in Giswil ist für Stiftungsratspräsident Albert Sigrist eine sehnlichst erwartete Phase eingetreten: Seit einiger Zeit sind die Besuchereinschränkungen nach Absprache mit dem Gesundheitsamt in seinem Heim gelockert. Auch von der zweiten Coronawelle im Herbst und Winter blieb seine Institution verschont. «Glücklicherweise hatten wir keinen einzigen Coronatoten im Heim und keine positiven Fälle», sagt er. Doch viele Zimmer im Dr Heimä bleiben leer. 8 von 48 Betten sind derzeit frei. Damit liegt die Auslastung 17 Prozent unter der sonst üblichen. Dies bereitet Sigrist Bauchschmerzen: «Normalerweise haben wir Wartelisten. Jetzt müssen wir Überzeiten kompensieren.»

Obwaldner Heime mit schweren Ausbrüchen spüren Nachwirkungen

Dabei tut man im Heim alles, damit sich die Senioren wohlfühlen: «Wir können die Sicherheit dank unserer Schutzkonzepte absolut gewährleisten und die Geselligkeit gibt es auch.» Dafür sorgen interne Programme wie Rikschafahrten ums Aaried. Sogar das soziale Leben kann wieder stattfinden. Zwei Besucher sind nun pro Klient gleichzeitig erlaubt. Ansonsten gelten die bekannten Abstands- und Hygienemassnahmen. Doch wie sieht die Situation in Obwalden generell aus?

Es zeigt sich ein differenziertes Bild, wie eine Nachfrage bei Curaviva Obwalden ergibt. «Giswil ist das einzige von sieben Heimen in Obwalden, das in der zweiten Welle von einem Corona-Ausbruch verschont blieb», sagt Präsidentin Theres Meierhofer. Sie leitet das Heim Erlenhaus in Engelberg. In zwei Obwaldner Heimen – in der Residenz Am Schärme in Sarnen und im Eyhuis in Lungern – kam es infolge grösserer Ausbrüche auch zu Todesfällen. «Diese Heime klagen ebenfalls über leere Betten.» Alle anderen Heime sind aber gut besetzt.