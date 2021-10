Kanton Uri 2020 gab es deutlich weniger Eintritte in Altersheime Neuste Zahlen zeigen: Im Jahr 2020 sind die Neueintritte in Urner Altersheime stark gesunken. Eine Umfrage zeigt: Der Rückgang ist nicht nur auf die Pandemie zurückzuführen, sondern auf wenig freie Betten. Anian Heierli Jetzt kommentieren 28.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Deutlich weniger Personen sind 2020 in Urner Alters- und Pflegeheime eingetreten. Das zeigen die neusten Zahlen von Lustat Statistik Luzern. Insgesamt gab es 232 Eintritte. Im Vergleich zu 2019 entspricht das einem Rückgang von minus 28 Prozent. «Obwohl in den letzten Jahren die Zahl der Eintritte im Kanton kontinuierlich gesunken ist, wurde nie ein so grosser Rückgang beobachtet», so Lustat in der Mitteilung. Die Erklärung: Möglicherweise sei dies eine Folge der Covid-19-Pandemie. Und: bei den meisten Zentralschweizer Kantonen sei ein Rückgang bei den Eintritten verzeichnet worden.

Michael Kunkel, Präsident von Curaviva Uri, sagt: «Wenn es nur wenig freie Plätze gibt, nimmt auch die Zahl der Eintritte ab» Bild: Paul Gwerder

(Altdorf, 28, Juni 2017)

Michael Kunkel präsidiert den Heimverband Curaviva Uri. Gemäss ihm müsse der Erklärungsansatz von Lustat mit der nötigen Vorsicht betrachtet werden. Kunkel sieht als Hauptfaktor für Uri, im Gegensatz zu anderen Innerschweizer Kantonen, keine Korrelation zwischen sinkenden Heimeintritten und der Pandemie. «2020 hatten wir insgesamt eine höhere Belegung», sagt er. «Es gab weniger Austritte. Und wenn es in einem Heim kaum oder nur wenige freie Plätze gibt, nimmt auch die Zahl der Eintritte ab. Zudem mussten wir durch den Pandemie-Ausbruch in einem Heim vorübergehend Betten schliessen.» Er präzisiert:

«2020 hatten wir sogar Probleme, weil

in einigen Heimen keine Betten mehr frei waren.»

10 bis 12 Personen jährlich finden keinen Platz in Uri

Problematisch wird die Situation dann, wenn eine Person aus dem Spital entlassen wird und nicht mehr nach Hause kann, weil sie auf einen betreuten Pflegeplatz angewiesen ist. «Falls es in der Wunschgemeinde keinen Platz hat, versucht man die Betroffenen in andere Urner Heime zu verlegen», so Kunkel. Es könne aber auch vorkommen, dass man ausserkantonal einen Platz suchen müsse. Kunkel dazu: «Dies betrifft maximal 10 bis 12 Personen pro Jahr. In solchen Fällen sind alle um eine schnelle Lösung bemüht.» Der Verband Curaviva publiziert online die aktuellsten Zahlen. Stand heute: Es gibt zwei freie Pflegeplätze in Bürglen und Flüelen.

Nur wenig Neueintritte gab es etwa im Pfrelgezentrum Urnersee in Flüelen.



Archivbild Roger Gruetter (Flüelen, 6. Juni 2017)

Einen ähnlichen Eindruck hat Sara Kurmann, Geschäftsleiterin des Pflegezentrums Urnersee in Flüelen. «2020 hatten wir bei uns eine tiefere Sterblichkeit als in anderen Jahren», sagt sie. «Dadurch gab es keine freien Plätze und somit weniger Neueintritte.»

Auch das Senioren- und Gesundheitszentrum Ursern war laut Geschäftsführer Xhavit Lipaj im ganzen 2020 gut belegt respektive ausgelastet. Er sagt:

«Dahingehend haben wir die Pandemie nicht gespürt», sagt er. Wir hatten kaum freie Zimmer.»

Geschäftsführer Volker Zaugg vom Alters- und Pflegeheim Rüttigarten in Schattdorf sagt, «dass es im Rüttigarten 2020 etwas mehr Eintritte gegeben hat, als bislang im 2021. Bis Ende Jahr werden die Zahlen vermutlich aber etwa im selben Rahmen sein.» Gemäss Zaugg hat die Pandemie 2020 tatsächlich einen Teil der Personen davon abgehalten, ins Heim einzutreten. Er führt zwei Gründe an: «Im Frühling waren die Heime zeitweise für Besucher geschlossen.» Und: «Es gab Heime mit Covid-Fällen, die ihre Betten während dieser Zeit nicht so rasch füllen konnten.»

Kanton nimmt an, dass die Pandemie einen Einfluss hatte

Beat Planzer, Abteilungsleiter Amt für Gesundheit Uri, schliesst aber nicht aus, dass ein Teil der sinkenden Heimeintritte auf die Pandemie zurückzuführen ist. «Im Sommer und Herbst 2020 hatte es in einzelnen Urner Pflegeheimen freie Plätze», sagt er. «Es ist gut denkbar, dass damals mit den Eintritten zugewartet wurde, um abzuschätzen, wie es mit der Pandemie weitergeht.» Ein weiterer Grund für die sinkenden Heimeintritte kann sein, dass während der Pandemie auch weniger «Ferienbetten» in Anspruch genommen wurden. Heute seien die Heime wieder gut belegt.

Gemäss Lustat haben die Eintritte 2020 in den meisten Zentralschweizer Kantonen abgenommen. Symbolbild CH Media (Buchs, 6. Oktober 2020)

Dass es 2020 im Kanton Uri übers ganze Jahr hinweg verhältnismässig wenig freie Heimplätze gab, schreibt denn auch Lustat in der aktuellen Mitteilung: «Anfang 2020 verfügten die 9 Pflegeheime im Kanton Uri über 552 stationäre Plätze für Pflege und Betreuung. Im Vergleich zum Vorjahr waren 15 Plätze weniger im Angebot (minus 2,6 Prozent).» Dabei würde es sich um das geringste Platzangebot seit 2006 (548 Plätze) handeln. Zudem waren laut Statistik die Urner Heime im 2020 im Jahresschnitt zu 96,2 Prozent ausgelastet (2019: 59,2 Prozent).

Der Anteil der 65-jährigen und älteren Urnerinnen und Urner, der in einem Heim lebt, nimmt im langfristigen Vergleich ab. 2020 betrug er 6,6 Prozent (2019: 7,2 Prozent). Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit eines Heimeintritts an. In der Altersgruppe der 95-jährigen und älteren Urnerinnen und Urner lebten im Jahr 2020 67,1 Prozent in einem Heim.