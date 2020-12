Kanton Uri Abbau bei SBB Cargo: Erstfelder Landrat will von der Regierung wissen, was sie nun tut Die geplante Auflösung des SBB-Cargo-Depots in Arth-Goldau gibt auch im Urner Landrat zu reden. 16.12.2020, 11.27 Uhr

(lur)

Nachdem das Thema bereits den Gemeinderat von Erstfeld auf den Plan gerufen hat, erreicht der geplante Abbau von 45 Lokführerstellen in Arth-Goldau nun auch den Urner Landrat. Denn 33 der betroffenen Mitarbeiter leben in Uri.

SP-Landrat Urs Kieliger Bild: PD

Der Erstfelder SP-Landrat Urs Kieliger, einst selber Lokführer bei SBB Cargo, stellt dem Urner Regierungsrat in diesem Zusammenhang mehrere Fragen, die er am Mittwoch im Landrat in Form einer Interpellation eingereicht hat. Darin beklagt sich Kieliger unter anderem darüber, dass einst gefällte Entscheide der SBB wenig verlässlich seien und «nach kurzer Zeit wieder über den Haufen geworfen» würden. Denn im Herbst des vergangenen Jahres habe man noch beteuert, den Standort Arth-Goldau weiterhin betreiben zu wollen, schreibt Kieliger.

Wie bereits der Erstfelder Gemeinderat kritisiert auch Kieliger in seinem Vorstoss, dass mit dem aktuellen Entscheid der SBB die Bemühungen der Projektgruppe Perspektive Erstfeld zunichtegemacht würden. «Es sind viele Behördenvertreter von Kanton und Gemeinden bei diesem Projekt involviert und es wird auch einiges an Finanzen dafür aufgewendet.»

Konkret möchten Kieliger und drei Mitunterzeichner vom Regierungsrat wissen:

Wann wurde der Regierungsrat das erste Mal mit der Schliessung des SBB-Cargo-Standortes in Arth-Goldau konfrontiert?

Ist der Regierungsrat gewillt, gegen diesen erneuten Abbau von SBB-Arbeitsplätzen in der Zentralschweiz anzutreten?

Welche Möglichkeiten sieht der Regierungsrat, um sich gegen diesen Abbau zu wehren? Ist er gewillt, auf höchster politischer Ebene und bei der SBB-Konzernspitze dagegen zu intervenieren?

Wie beurteilt er den Kahlschlag bei hochsubventionierten Bundesarbeitsplätzen wie beispielsweise bei der Ruag und den SBB in den vergangenen Jahren in Uri? Wie gedenkt er, sich für eine gerechte Verteilung von solchen Arbeitsplätzen auch in Kantonen wie Uri starkzumachen?

Welche Chancen gibt der Regierungsrat dem Projekt Perspektive Erstfeld, wenn während der Gespräche die SBB solche Entscheide fällen?

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind hat sich bereits vergangene Woche gegenüber unserer Zeitung zum Thema geäussert. Er fände die Entscheidung der SBB nicht gut und könne diese auch nicht nachvollziehen. «Einerseits hat man zu wenig Lokführer, andererseits fällt man solche Entscheide.» Der Kanton Uri sei eigentlich ein geeigneter Standort für die Rekrutierung von hochwertigem Fachpersonal. «Leider nutzen die SBB diese Chance zu wenig – oder überhaupt nicht.» Für ihn sei es zudem befremdend, dass das Vorgehen nicht in der Projektgruppe Perspektive Erstfeld behandelt worden sei, so der Volkswirtschaftsdirektor.

Die SBB ihrerseits teilten gegenüber unserer Zeitung mit, dass man zusammen mit den betroffenen Mitarbeitern nach Lösungen suche, welche keinen Wohnortswechsel nötig machen würden. Unter anderem sei es den Mitarbeitern möglich, in den Personenverkehr zu wechseln oder bei der Südostbahn eine neue Anstellung zu finden.