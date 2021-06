Entsorgen wird in Uri billiger

Kanton Uri Abfallgebühren sinken um 10 Prozent Der Regierungsrat muss sich noch beraten. Aber: Geht es um die ZAKU, sollen die Kostensenkungen bereits nächstes Jahr in Kraft treten. 10.06.2021, 15.07 Uhr

Bei der Zentralen Organisation für Abfallbewirtschaftung (Zaku) Siedlungsabfall verladen wird. Bild: PD

Die Generalversammlung der Zaku (Zentrale Organisation für die Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri) in Göschenen hat das total revidierte Abfallreglement mit grosser Mehrheit beschlossen. Nach der noch ausstehenden Genehmigung durch den Regierungsrat soll es Anfang 2022 in Kraft treten. Festgelegt werden darin unter anderem die künftigen Anforderungen an die verursachergerechte Finanzierung der Abfallbewirtschaftung. Mit dem neuen Abfallreglement will die Zaku aufgrund der in den letzten Jahren realisierten Kostensenkungen in der Abfallsammlung und -verbrennung die Gebühren um rund 10 Prozent senken.