Erstfeld: Alkoholisierter Töfffahrer flüchtet nach Selbstunfall

Kanton Uri Alkoholisierter Töfffahrer flüchtet nach Selbstunfall – Autolenkerin kommt glimpflich davon Am Samstag ist es auf Urner Strassen zu zwei Selbstunfällen gekommen. 01.08.2021, 22.32 Uhr

Bei einem Selbstunfall am Samstag um 13.30 Uhr ausgangs Erstfeld, in Richtung Silenen, unmittelbar vor dem sogenannten «Durchstich», stürzte ein Töfffahrer, rutschte über die Gegenfahrbahn und kollidierte schliesslich mit einer Steinmauer. Die nach einer Meldung ausgerückten Polizisten konnten an der Unfallstelle weder den Töfffahrer noch den Töff finden. Schliesslich konnte der 45-jährigen noch gleichentags ermittelt werden. Er stand beim Unfall unter Alkoholeinfluss. Zudem wurde laut Mitteilung der Polizei auch festgestellt, dass der im Kanton Uri wohnhafte Mann mit dem Töff unterwegs war, obwohl ihm der Führerausweis bereits früher entzogen worden ist. Der Unfallverursacher musste sich wegen seiner Verletzungen in Spitalpflege begeben. Der Sachschaden am Töff beträgt 2500 Franken.