Uri erneuert Polycom-Netz

Abstimmung Streit um die AHV: Frauen müssen länger arbeiten – aber profitieren sie am Ende nicht doch von der Reform? Die Fakten

Am 25. September stimmt die Schweiz über die AHV-21-Reform ab. Die Vorlage hat zum Ziel, die Finanzierung der Renten bis 2032 zu sichern. Gewerkschaften, SP und Grüne bekämpfen die Vorlage und zweifeln deren Notwendigkeit an. Die wichtigsten Antworten in der Übersicht.