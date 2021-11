Urner Fuchs im November positiv auf Staupe gestestet

Kanton Uri Amt für Jagd und Forst mahnt zur Vorsicht: Fuchs positiv auf Staupe getestet Im November wurde in Attinghausen ein kranker Fuchs entdeckt. Abklärungen zeigten, dass das Tier an der Viruserkrankung Staupe litt. Auch Haushunde können infiziert werden. Für den Menschen ist die Krankheit ungefährlich. 28.11.2021, 12.47 Uhr

(pd) Vor 10 Jahren ist erstmals ein Fuchs im Isenthal an Staupe erkrankt. Vergangenes Jahr gab es im Schächental nachgewiesene Staupefälle. Nun schreibt das Amt für Forst und Jagd, «dass dieses Jahr in Attinghausen Anfang November in Siedlungsnähe ein Fuchs beobachtet wurde, der völlig apathisch war und erlegt werden musste. Der anschliessende Test auf Staupe war positiv. Zudem sind diesen Herbst bei einem Dachs, einem Fuchs und mehreren Mardern in Erstfeld Verhaltensmuster beobachtet worden, die auf einen Staupebefall hindeuten.