Uri: Amt für Landwirtschaft zügelt von Altdorf nach Seedorf

Kanton Uri Amt für Landwirtschaft zügelt: Sieben Mietverhältnisse werden aufgelöst Das Amt für Landwirtschaft will seine Büros 2022 komplett von Altdorf nach Seedorf verschieben – aus Platzgründen und weil es organisatorisch Sinn macht. Deshalb müssen nun Arbeiter der Emil Gisler AG (Gipo) bis Ende Februar aus ihren Wohnungen in der Bauernschule. Anian Heierli 23.11.2021, 05.00 Uhr

Noch mietet die Emil Gisler AG (Gipo) sieben Studios im alten Gebäude der kantonalen Bauernschule in Seedorf an der A-Pro-Strasse 44a. Seit rund zehn Jahren hat das Unternehmen, welches auf die Konstruktion und den Bau von Aufbereitungsanlagen spezialisiert ist, in den Räumlichkeiten Mitarbeiter einquartiert. Dabei handelt es sich meistens um ausländische Fachkräfte, die jeweils für einen gewissen Zeitraum dort wohnen. Doch nun macht der Kanton Uri für die vermieteten Studios Eigenbedarf gültig. Das heisst, bis Ende Februar müssen die Mitarbeiter der Emil Gisler AG raus.

Das Amt für Landwirtschaft will 2022 komplett nach Seedorf in die Räume der Bauernschule umziehen. Archivbild: Urner Zeitung

Bruno Arnold, Leiter Infrastruktur bei der Emil Gisler AG, sagt auf Anfrage: «Wir wissen schon länger, dass wir die Wohnungen nicht weiter nutzen können. Der Kanton hat den Eigenbedarf sogar früher angekündigt, als er müsste.» Aus seiner Sicht sei das Vorgehen des Kantons völlig legitim und es bestünde ein gutes Verhältnis zwischen den Behörden und der Emil Gisler AG.

Dennoch sei es nicht leicht, für die betroffenen Mitarbeiter Wohnungen zu finden. Die Leerwohnungsziffer in Seedorf ist gemäss Bundesamt für Statistik mit knapp einem Prozent relativ tief (Stand: September 2021). «Es gibt auch keine offizielle Zügelzeit», so Arnold. Zwei der sieben Mietverhältnisse laufen sowieso Ende November respektive Ende Dezember aus. Es hat erst einer der betroffenen Mitarbeiter eine Anschlusslösung. Laut Arnold müssen dafür auch nicht zwingend Einzelwohnungen gefunden werden. «Ideal wäre auch eine Wohngemeinschaft, die Mitarbeiter gemeinsam beziehen können.»

Platzverhältnisse in Altdorf sind knapp

Doch was genau plant der Kanton in den Räumlichkeiten? Das Amt für Landwirtschaft ist heute zweigeteilt. Die Arbeitsplätze der Abteilung Agrarmassnahmen und Meliorationen sind in Altdorf an der Klausenstrasse 4 angesiedelt. Dagegen befindet sich der landwirtschaftliche Beratungsdienst bei der kantonalen Bauernschule in Seedorf an der A-Pro-Strasse 44a. Nun ist geplant, sämtliche Arbeitsplätze des Amts für Landwirtschaft nach Seedorf zu zügeln. «Das macht ganz sicher aus organisatorischen Gründen Sinn», sagt Damian Gisler, Vorsteher des Amtes für Landwirtschaft. Zudem sind die Platzverhältnisse in Altdorf bei der Volkswirtschaftsdirektion knapp. Einerseits wurde der Platzbedarf durch die Coronasituation grösser. Etwa weil für die Bearbeitung der Sonderkredite zusätzliche Arbeitsplätze benötigt wurden. Andererseits sind auch andere Abteilungen wie das RAV in der Vergangenheit gewachsen.

Gemäss Amtsvorsteher Gisler zieht das Amt für Landwirtschaft frühestens im Mai 2022 nach Seedorf. Zuerst sind an den Räumlichkeiten im alten Gebäude der Bauernschule noch leichte Umbauarbeiten nötig.