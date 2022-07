Arbeitslosigkeit in Uri nimmt ab, Langzeitarbeitslosigkeit zu

Kanton Uri Arbeitslosigkeit nimmt weiter ab – mehr Männer als Frauen sind in Uri arbeitslos Die Zahl der Erwerbslosen hat im Vergleich zum Vormonat leicht abgenommen. Uri liegt weit unter dem schweizerischen Durchschnitt. 08.07.2022, 11.49 Uhr

Die Anzahl Erwerbsloser hat im Juni 2022 im Vergleich zum Vormonat leicht abgenommen. Das schreibt die Urner Volkswirtschaftsdirektion in einer Medienmitteilung. Ende Juni 2022 seien 155 Personen im Kanton als arbeitslos eingeschrieben gewesen. Dies entspreche einer Abnahme gegenüber dem Mai 2022 von 31 Personen. Im Juni 2021 waren im Kanton Uri noch 184 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist somit auf 0,8 Prozent gesunken (Vorjahr: 0,9 Prozent). Das sind 1,2 Prozentpunkte weniger im Vergleich zur durchschnittlichen Schweizer Arbeitslosenquote von 2,0 Prozent.

Im Juni 2022 haben sich laut Angaben des Kantons insgesamt 47 Personen neu als Stellensuchende beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Uri angemeldet. Gleichzeitig hätten sich 88 Stellensuchende beim RAV abgemeldet. Insgesamt lagt die Zahl Stellensuchender per Ende Juni 2022 bei 316 Urnerinnen und Urner. Das sind 41 weniger als noch im Mai (357) und 108 weniger als im Juni 2021 (424). Von allen Stellensuchenden waren im Juni 65 Personen in einem Zwischenverdienst und 37 in einer vorübergehenden Beschäftigung.

Wer gilt als stellensuchend? Als Stellensuchende gelten Arbeitslose, Personen in einer vorübergehenden Beschäftigung (welche im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktmassnahmen angeboten wird), Personen im Zwischenverdienst sowie übrige Stellensuchende.

Mehr Männer sind im Kanton Uri arbeitslos

Die Statistik zeigt, dass von den 155 Arbeitslosen 72 Frauen sind. Das ergibt einen Anteil von 46,45 Prozent. Weiter hätten 68 der eingeschriebenen Arbeitslosen einen Schweizer Pass, 87 beziehungsweise 56,1 Prozent seien ausländischer Herkunft.

Darüber hinaus seien im Juni etwas mehr Personen langzeitarbeitslos, also länger als ein Jahr ohne Arbeit. Im Berichtsmonat waren 31 Personen länger als ein Jahr ohne Dauerbeschäftigung. 48,4 Prozent aller Langzeitarbeitslosen sind Schweizer.

Ende April ist lediglich ein Betrieb mit einem Arbeitnehmenden und 63 Ausfallstunden von Kurzarbeit betroffen gewesen. Im Vorjahr waren es 163 Betriebe mit 1333 Personen und 86'294 Ausfallstunden. (zgc)