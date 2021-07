Hospental: Archäologen liefern neue Erkenntnisse zum Turm

Kanton Uri Archäologen entdecken Terrassenbau beim Turm von Hospental Bild: Anian Heierli (Hospental, 14. Juli 2021) Aktuell untersucht ein Archäologen-Team den Turm von Hospental. Die Forscher legten eine breite Umfassungsmauer frei. Auch historische Artefakte stellten die Forscher sicher. Zudem zeigt die Analyse eines erhaltenen Holzbalkens, dass der Turm jünger ist als angenommen. Anian Heierli 15.07.2021, 17.33 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Nach heutigen Standards war das Leben im Turm der Herren von Hospental alles andere als angenehm. Das Gebäude steht auf 1509 Meter über Meer an exponierter Lage mitten auf einem felsigen Hügel. Fast immer ist es zugig. Zudem ist noch ungeklärt, wie die einstigen Bewohner heizten. Sie hatten wohl einen Kachelofen. Doch ein russverschmierter Kaminabzug, wie man ihn sonst gerne noch heute im Gemäuer von mittelalterlichen Burgruinen findet, gibt es nicht. Christian Auf der Maur (41), Gutachter im Auftrag der kantonalen Abteilung Denkmalpflege und Archäologie, geht davon aus, dass der Turm nicht das ganze Jahr über bewohnt war: «Vermutlich verbrachten die Herren von Hospental den Winter im Dorf.»

Die exponierte Lage im Wind hat aber auch Vorteile. «Das Gemäuer bleibt trocken», so Archäologe Auf der Maur. «Die Ruine ist dadurch besser erhalten, als wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt wäre.» Er führt durchs historische Gemäuer und tatsächlich zeigt der Rundgang: Vieles ist noch so wie zur Bauzeit im 13. Jahrhundert. Im oberen Abschnitt sind sogar Teile der alten Holzbalken erhalten, die früher einmal die Etagen trennten.

Die neuen Erkenntnisse zaubern ihm ein Lächeln ins Gesicht: Christian Auf der Maur von der Urner Denkmalpflege besucht die Ausgrabungen in Hospental. Bild: Anian Heierli (14. Juli 2021)

Seit zwei Wochen ist ein Archäologen-Team der Firma ProSpect vor Ort, das den Turm und die nahe gelegene Umgebung untersucht. Die Ausgrabungen führten zu neuen Erkenntnissen. So war das Bau- und Nutzungsniveau um 1,2 Meter tiefer als heute. Über die Jahrhunderte hinweg hatte sich Erde und Material aufgeschüttet. Zudem entdeckten die Forscher eine 1,4 Meter breite Umfassungs- und Terrassierungsmauer, die nordöstlich um den Turm führte. Diese war ursprünglich mit Holz überdacht. Es gab also einen Anbau. Auf der Maur erklärt:

«Dieser Anbau wurde allenfalls für handwerkliche Tätigkeiten oder als Stall genutzt.»

Heute wissen die Archäologen auch, dass die Ruine nicht wie fälschlicherweise angenommen um 1225 erbaut wurde, sondern erst später in den 1270er-Jahren. «Es wurde ein Stück altes Holz eines Balkens mit der Radiokarbonmethode untersucht», erklärt Auf der Maur. «So wurde festgestellt, wann der Baum für den Balken geschlagen wurde.» Diese Methode ist sehr zuverlässig. Sie ermittelt den Beginn des Kohlenstoffzerfalls bei abgestorbenem Material. Das neue Datum macht auch mehr Sinn. Denn die Erbauer – die sogenannten Herren von Hospental – wurden im Jahr 1285 das erste Mal namentlich überliefert, also just nachdem sie eine Burg hatten.

Jeder Stein wird umgedreht und von den Experten dokumentiert. Bilder: Anian Heierli (Hospental, 15. Juli 2021) Achäologin Alissa Cuipers sagt: «Heute wissen wir, es gab eine breite Umfassungsmauer.» Heute ist klar: Der Turm diente zu Wohn- und nicht zu Wehrzwecken. Das ursprüngliche Bauniveau war 1,2 Meter tiefer. Zentimeterweise wird Schicht für Schicht abgetragen. Diverse Tierknochen wurden gefunden. Auch mit dem Mertalldetektor sind die Experten unterwegs. Zum Vorschein kommen unter anderem alte Nägel. Noch sicher bis Freitag sind die Archäologen vor Ort. Im Turminnern legen Arbeiter den Keller frei. Hier wird später eine Treppe installiert.

Der Turm wurde, wenn überhaupt, nur marginal für kriegerische Zwecke genutzt. Die Anlage war keine Tal- und Zollsperre. Wer vorbeilaufen wollte, konnte das. «Es ging vor allem um Prestige», erklärt Auf der Maur. «So hat jeder von weitem gesehen, dass hier jemand sitzt, der das Sagen hat.» In erster Linie war es also ein Wohnturm. Möglich ist auch, dass er zusätzlich als Gefängnis diente. Es war eine harte Zeit: Noch heute sind im Wald zwischen Hospental und Andermatt Überreste des Galgens sichtbar, der eindrücklich von der damaligen Blutgerichtsbarkeit zeugt. Hospental, seine Bürger und auch die Burgbesitzer waren Untertanen des Klosters Disentis, wie alte Urkunden belegen. Die Herren von Hospental blieben bis 1400 Eigentümer des Turms. Anschliessend wurde er verkauft, verlassen und verfiel allmählich. 1898 wurde er umfassend saniert, indem die Mauer mit frischem Mörtel aufgefüllt wurde.

Knochen, Nägel und Armbrustbolzen

Die Archäologen graben ausserhalb und innerhalb des Turms. Sie legen nicht nur Mauern frei, sondern finden immer wieder auch historische Objekte. Unter anderem eine Münze aus dem frühen 15. Jahrhundert und allenfalls eine aus dem 13. Jahrhundert. Das Alter der Zweiten muss aber noch exakt abgeklärt werden. Mit dem Metalldetektor brachten sie auch Nägel der Erbauer zutage. Ebenso fanden sie reichlich Knochen von Nutztieren. Bei früheren Ausgrabungen wurden zudem Armbrustbolzen und ein Brandpfeil entdeckt. «Unerwartet ist für mich vor allem die Umfassungsmauer und das deutlich tiefere Bauniveau», sagt Alissa Cuipers (31), leitende Archäologin vor Ort. Noch hofft sie auf weitere Erkenntnisse. Sicher bis und mit Freitag sind die Experten vor Ort. Anschliessend geht es für sie ans Auswerten der neuen Daten. Dazu gehört etwa das Zeichnen des Profils mit dem Anbau.

Ein Archäologe arbeitet sich zum ursprünglichen Bauniveau vor. Bild: Anian Heierli

Bei ihrer Arbeit gehen sie behutsam vor. Fast schon andächtig behandeln sie das freigelegte Gemäuer mit Bürsten und kleinen Spachteln. Dazwischen halten sie immer wieder inne, markieren Stellen, machen Fotos und dokumentieren. Archäologin Cuipers erklärt: «Wir legen bewusst nicht alles frei. Ausgrabungen bringen immer auch ein gewisses Mass an Zerstörung mit sich.» Es ist auch kein Zufall, dass die Forscher gerade jetzt vor Ort sind.

Jetzt wird eine Treppe mit Aussichtsplattform gebaut

Diesen Sommer wird im Innern eine Stahltreppe mit Aussichtsplattform und vier Zwischenpodesten installiert. Und die Ausgrabungen finden nur dort statt, wo später elektrische Leitungen und der Blitzableiter verlegt werden. Geplant sind neben der Aussichtsplattform zusätzlich Tafeln mit Informationen zum geschichtsträchtigen Ort. Dabei sollen keine Eingriffe in der historischen Mauersubstanz der Burg vorgenommen werden. Auch das äussere Erscheinungsbild wird nicht verändert.

Heute ist die Korporation Ursern im Besitz des Turms. Die Kosten für den geplanten Bau belaufen sich auf 325'000 Franken, wobei die Korporation Ursern 110'000 Franken aus Eigenmitteln bestreitet, und zwar aus den Rückstellungen für touristische Infrastrukturen (wir berichteten). Für die restlichen 215'000 Franken gibt es bereits gesicherte Unterstützungsbeiträge von Bund, Kanton, Gemeinden des Urserntals sowie privaten Stiftungen und Firmen.

Dank der Aussichtsplattform und der Zwischenböden haben künftige Besucher nach Jahrhunderten wieder denselben Ausblick wie einst die Herren von Hospental.